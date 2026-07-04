Oraș dispărut de secole, descoperit în deșertul egiptean. Ce au găsit arheologii

Cea de-a doua descoperire a fost făcută la situl arheologic Marina el-Alamein, situat în apropiere de Alexandria, relatează Associated Press.

Autoritățile egiptene speră că noile descoperiri vor contribui la dezvoltarea turismului, unul dintre principalele sectoare care aduc valută în economie, alături de Canalul Suez.

Orașul oferă indicii despre viața din Egiptul bizantin

Ministerul Turismului și Antichităților a precizat că așezarea datează din secolul al IV-lea, perioadă în care Egiptul făcea parte din Imperiul Bizantin.

Potrivit autorităților, descoperirea oferă informații despre viața cotidiană, dezvoltarea urbană și activitățile economice din acea perioadă.

Arheologii au identificat o rețea de străzi orientate nord-sud și est-vest, care delimitau piețe și spații publice.

În centrul așezării a fost descoperită o basilică ridicată la mijlocul secolului al IV-lea, alături de ruinele a două turnuri de pază care apărau periferia orașului.

Au fost găsite locuințe, monede și documente ale vieții cotidiene

Cercetătorii au descoperit o fortificație cu ziduri groase de apărare și mai multe locuințe prevăzute cu săli de primire și acoperișuri boltite.

Printre acestea se află și casa lui Tisous, identificat drept diacon al bisericii. Specialiștii cred că locuința a fost folosită ca biserică înainte de construirea basilicii.

În sit au fost găsite cuptoare pentru pâine, bucătării și unelte din piatră folosite la măcinarea cerealelor.

Arheologii au descoperit și monede de bronz bine conservate, cu portretele unor împărați bizantini, inscripții în limba latină și simboluri creștine.

De asemenea, au fost găsite monede de aur emise în timpul împăratului Constantius al II-lea, care a domnit între anii 337 și 361.

Specialiștii au identificat și aproximativ 200 de fragmente ceramice, cunoscute sub numele de ostraca, folosite ca suport pentru scriere.

Inscripțiile conțin informații despre tranzacții comerciale, corespondență și alte aspecte ale vieții cotidiene. Oaza Dakhla este inclusă pe lista tentativă UNESCO pentru patrimoniul mondial.

Alte 18 morminte antice au fost descoperite lângă Alexandria

La situl Marina el-Alamein, aflat la aproximativ 100 de kilometri vest de Alexandria, arheologii au descoperit 18 morminte antice. Unsprezece dintre acestea sunt săpate în stâncă, la o adâncime medie de opt metri, iar alte șapte sunt construite la suprafață din calcar.

Descoperirea ridică la 48 numărul total al mormintelor identificate în acest sit. În timpul cercetărilor au mai fost găsite vase ceramice, amfore, lămpi, farfurii, altare și bazine din calcar.

Sarcofag din granit și ritualul „limbii de aur”

Arheologii au descoperit un sarcofag din granit, lung de 2,5 metri, în interiorul căruia se aflau resturi umane aflate în analiză. În apropiere au fost găsite fragmentele unei statui de sfinx din ipsos.

Totodată, cercetătorii au identificat patru piese de aur introduse în gura unor persoane decedate, practică funerară cunoscută sub denumirea de „limba de aur”.

Marina el-Alamein a fost descoperit în 1986 și este considerat de arheologi locul fostului oraș-port greco-roman Leukaspis, întemeiat în secolul al II-lea și prosper până în secolul al IV-lea.

Egiptul mizează pe patrimoniul arheologic pentru a susține redresarea turismului, după anii de instabilitate politică și pandemia de COVID-19.

Potrivit datelor oficiale, țara a primit anul trecut un număr record de 19 milioane de turiști, cu 21% mai mulți decât în 2024. În primele patru luni din 2026, Egiptul a fost vizitat de 6,1 milioane de turiști, față de 5,7 milioane în aceeași perioadă a anului trecut.