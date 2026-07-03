Selecționerul Croației spune că VAR-ul „ia bucuria din fotbal”, după eliminarea de la Cupa Mondială

Croația a înscris în minutul 90+13, prin Josko Gvardiol, dar golul egalizator a fost anulat după intervenția VAR, relatează AFP.

Decizia a fost luată cu ajutorul cipului integrat în mingea de joc. Tehnologia a arătat că mingea l-a atins ușor pe Igor Matanovic înainte să ajungă la Gvardiol, iar Mario Pasalic se afla în offside în faza respectivă.

Întrebat dacă tehnologia și deciziile VAR au ajuns prea departe în fotbal, Dalic a spus că astfel de momente distrug emoția jocului.

„Ați putut vedea în ce măsură emoțiile au fost, literalmente, ucise. Toate aceste decizii te dau înapoi și, de fapt, iau bucuria din fotbal”, a declarat Dalic la conferința de presă de după meci.

„Nu spun că VAR nu poate fi uneori de ajutor, dar ucide emoțiile, ucide totul în tine, ucide ceea ce trăiești și nu este ușor să gestionezi toate aceste lucruri”, a adăugat acesta.

Selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a spus că nu există nicio dezbatere în privința golului anulat Croației.

„Mesajul este foarte clar: mingile au acum un cip, iar lucrurile sunt foarte clare, de aceea a intervenit VAR (…) Este păcat că una dintre echipe a trebuit să piardă astăzi, dar nu a fost o decizie greșită”, a spus Martinez.

În urma victoriei cu 2-1 în fața Croației, Portugalia s-a calificat în optimile Cupei Mondiale, unde va întâlni Spania.