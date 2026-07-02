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Cupa Mondială 2026. Spania se califică în optimi după o victorie clară cu Austria, scor 3-0

Echipa națională a Spaniei s-a calificat în optimile Cupei Mondiale 2026, după ce a învins joi seara, scor 3-0, echipa națională a Austriei, în 16-imile competiției.
Cupa Mondială 2026. Spania se califică în optimi după o victorie clară cu Austria, scor 3-0
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Alexandra-Valentina Dumitru
03 iul. 2026, 00:22, Sport
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Mikel Oyarzabal a înscris de două ori, iar Spania s-a impus cu 3-0 în fața Austriei, obținând prima sa victorie într-un meci din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale după triumful de la ediția din 2010.

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Pedro Porro a marcat al treilea gol al ibericilor în repriza secundă. Spania a avut una dintre cele mai solide prestații de la actualul turneu final, a controlat posesia și și-a creat numeroase ocazii de gol.

Selecționata pregătită de Luis de la Fuente continuă și seria defensivă excelentă de la această Cupă Mondială. Spaniolii nu au primit niciun gol până acum, iar portarul Unai Simón a înregistrat al patrulea meci consecutiv fără gol încasat.

În optimi, „La Roja” va întâlni câștigătoarea partidei dintre Portugalia și Croația. Meciul este programat luni, la Dallas.

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