Un avion F-16 aparținând Greciei a aterizat de urgență pe aeroportul din Zakynthos / Traficul aerian a fost suspendat temporar

Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Elene a efectuat joi după-amiază o aterizare de urgență pe aeroportul din insula Zakynthos, după ce a izbucnit un incendiu la motor în timpul unui zbor de antrenament, potrivit ertnews.gr.

Pilotul a reușit să controleze aeronava și să o aducă în siguranță la sol, fără a fi fost rănit.

Potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile elene, aeronava aparținea Escadrilei 335 „Tiger”, din cadrul Aripii 116 de Vânătoare de la baza Araxos, și participa la o misiune de instruire în momentul producerii incidentului.

Pilotul a fost evacuat la timp

Imaginile apărute după aterizare arată că avionul a ajuns pe pistă fără trenul de aterizare coborât, alunecând pe fuselaj câțiva metri.

Video posted online captured the moments immediately following the emergency landing of a Hellenic Air Force F-16C Fighting Falcon today at Zakynthos International Airport in Southern Greece, with flames seen under the aircraft being quickly being extinguished by firefighters at… pic.twitter.com/2dGQqE3J7y — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

Fricțiunea cu suprafața pistei a provocat un incendiu, însă echipele de intervenție ale aeroportului au reușit să stingă rapid flăcările.

Pilotul, descris de presa elenă drept un militar cu experiență, a fost evacuat imediat și este în stare bună de sănătate.

Șefa Protecției Civile din Unitatea Regională Zakynthos, Maria Mouzaki, a declarat pentru ERTnews că autoritățile s-au mobilizat imediat după primirea alertei.

Aeroportul din Zakyntos a fost închis temporar

Militarul a fost preluat cu un elicopter, în timp ce echipele de intervenție au început curățarea pistei de combustibilul scurs.

În urma incidentului, aeroportul din Zakynthos a fost închis temporar din motive de siguranță, iar zborurile au fost suspendate până la îndepărtarea aeronavei și verificarea pistei.

O echipă specializată a Forțelor Aeriene Elene este așteptată pe insulă pentru recuperarea avionului și restabilirea condițiilor normale de operare.

Autoritățile elene au anunțat că o comisie de specialitate va investiga cauzele exacte ale incidentului, urmând să analizeze datele de zbor și toate circumstanțele care au dus la aterizarea forțată.

Informații de context

Grecia are una dintre cele mai puternice forțe aeriene din NATO, raportat la dimensiunea țării. Odernizarea accelerată din ultimii ani este determinată în mare măsură de rivalitatea strategică cu Turcia și de nevoia de a controla spațiul aerian din Marea Egee.

În prezent, corpul principal al aviației de luptă elene este format din 170 de avioane F-16 Fighting Falcon, în mai multe versiuni (Block 30, Block 50, Block 52+) – ceea ce face din Grecia unul dintre cei mai mari operatori ai acestui tip de avion.

Forțele aviatice elene mai au în dotare 24 de avioane Dassault Rafale, aproximativ 24 de Mirage 2000 – 5 (folosite în special pentru misiuni de interceptare) și urmează să primească și avioane F-35 Lightning II, după aprobarea de către SUA a vânzării acestora.

De ce sunt importante avioanele F-16

F-16 e principalul avion de luptă al Greciei de aproape patru decenii. Primele aparate au intrat în serviciu la sfârșitul anilor ’80, iar, de atunci, au fost achiziționate mai multe loturi, fiecare cu echipamente mai performante.

În ultimii ani, Grecia a investit masiv în modenrizarea lor.

84 de avioane F-16 sunt transformate la standardul F-16V (Viper), cea mai avansată versiune a aparatului, dotată cu radar AESA, sisteme electronice noi și capabilități sporite de luptă.

În martie 2026, Grecia a aprobat și modenrizarea altor 38 de F-16 Block 50, pentru a le aduse la un standard apropiat de cel al versiunilor Viper.

Avionul implicat în incidentul de pe Zakyntos aparține Escadrilei 335 „Tiger”, una dintre cele mai vechi și mai prestigioase unități de vânătoare ale Forțelor Aeriene Elene.