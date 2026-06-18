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Avioane F-16 pentru Ucraina. Belgia va livra șapte aeronave în 2026

Belgia își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina și va livra, în cursul acestui an, șapte avioane de luptă F-16, a anunțat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken.
Avioane F-16 pentru Ucraina. Belgia va livra șapte aeronave în 2026
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
18 iun. 2026, 17:21, Știri externe
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Potrivit oficialului, trei dintre aeronave vor fi operaționale și vor participa activ la apărarea spațiului aerian ucrainean, în timp ce alte patru vor fi utilizate drept sursă de piese de schimb, scrie European Pravda.

Declarația marchează o schimbare semnificativă față de angajamentele anterioare ale Belgia, care promisese inițial doar aeronave neoperaționale, destinate exclusiv susținerii logistice.

Accelerarea livrărilor

Inițial, autoritățile de la Bruxelles planificaseră livrarea avioanelor F-16 în perioada 2025–2026, însă până în prezent nu fusese confirmată nicio livrare efectivă.

Noul calendar avansat de Ministerul Apărării belgian indică o accelerare clară a sprijinului militar, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Ministrul Francken a subliniat importanța transferului de aeronave complet operaționale, afirmând că F-16 și-au demonstrat deja eficiența în interceptarea dronelor Shahed și a rachetelor de croazieră utilizate de Rusia în conflictul din Ucraina.

Planuri pe termen lung

Potrivit oficialului belgian, guvernul de la Bruxelles ia în calcul transferul tuturor avioanelor F-16 aflate în prezent în dotarea forțelor aeriene belgiene, pe măsură ce noile aeronave F-35 vor intra în serviciu. În prezent, Belgia operează peste 40 de avioane F-16.

Totuși, Francken a precizat că acest proces depinde de menținerea capacității de apărare aeriană a țării și de rolul Belgiei în doctrina nucleară a NATO.

Anul trecut, în timpul unei vizite oficiale la Kiev, premierul belgian prezentase un calendar detaliat al livrărilor de F-16, însă acesta nu a fost respectat, pe fondul întârzierilor anunțate de producătorul avioanelor F-35. În acest context, decizia actuală este văzută ca un semnal politic puternic de susținere a Ucrainei și de consolidare a securității europene.

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