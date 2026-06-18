Stațiunea de la Adriatică unde o cafea costă 1 euro și cazarea începe de la 35 de euro

Neum, singurul oraș din Bosnia și Herțegovina situat la malul Adriaticii, rămâne una dintre cele mai accesibile destinații de vacanță din 2026. O cafea costă aici între 1 și 2,50 euro, cazarea pornește de la 35 de euro pe noapte, iar o vacanță de șapte zile pentru două persoane poate costa de la aproximativ 580 de euro.

În timp ce prețurile de pe coasta croată ating niveluri record, Neum oferă opțiuni semnificativ mai accesibile. Prețurile sunt ușor mai mari față de anii precedenți, dar orașul își păstrează titlul de cel mai ieftin litoral adriatic, scrie Blic.

Cât costă cazarea la Neum în sezon

Apartamentele simple pornesc de la 35-46 de euro pe noapte. Cuplurile găsesc opțiuni între 50 și 70 de euro pe noapte. Apartamentele de lux, situate direct pe malul mării, ajung la 153 de euro sau mai mult. Familiile cu doi sau trei copii ar trebui să calculeze un buget între 70 și 120 de euro pe noapte.

Prețurile la restaurante și cafenele

Neum și-a păstrat reputația de oraș ieftin pentru masa în oraș. Cafeaua costă între 1 și 2,50 euro. O porție de kebab pornește de la 5 euro, iar o pizza de la 6 euro. Preparatele din pește și fructe de mare variază între 10 și 25 de euro. O cină completă pentru două persoane, cu băuturi, costă între 20 și 40 de euro.

Cât costă în total șapte zile la Neum

Două persoane cheltuiesc în sezonul de vârf între 80 și 140 de euro pe zi. O vacanță de șapte zile ajunge astfel între 580 și 1.000 de euro, în funcție de cazare și obiceiuri. Parcarea costă între 5 și 7 euro pe zi, dar multe unități private o oferă gratuit. Cine gătește singur economisește suplimentar, prețurile din supermarketuri fiind similare cu restul Bosniei.