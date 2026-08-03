Iranul neagă existența unui acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

„Republica Islamică Iran nu a ajuns la niciun acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar informațiile publicate în acest sens sunt false”, a declarat o sursă apropiată echipei iraniene de negociere în dosarul nuclear, citată de agenția Fars.

Separat, o sursă militară citată de agenția iraniană a respins aceleași informații, pe care le-a calificat drept „complet lipsite de temei”. Aceasta a declarat că, atât timp cât Statele Unite își continuă „acțiunile ostile și actele de agresiune”, Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă.

Tranzitarea Strâmtorii Ormuz, doar cu acordul Iranului

Potrivit sursei, tranzitul va fi permis doar pe ruta de navigație aprobată de autoritățile iraniene, în coordonare cu Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și după obținerea autorizației necesare. Nu se precizează care este această rută, însă informațiile negate de Teheran susțineau că navele ar urma să intre în Golful Persic prin apele teritoriale ale Iranului și să iasă prin cele ale Omanului.

Orice alte rute vor fi considerate nesigure, iar navele care le vor utiliza riscă să se confrunte cu incidente, au transmis sursele militare citate.

Trump: „Parametrii unui acord” au fost conveniți

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut duminică, într-o postare pe Truth Social, că Iranul și alte state din Orientul Mijlociu au cerut Washingtonului să amâne un atac, deoarece „parametrii unui acord” au fost conveniți.

Potrivit liderului american, înțelegerea ar include „redeschiderea imediată, completă și totală a Strâmtorii Ormuz” și eliminarea amenințării nucleare iraniene, motiv pentru care a decis să renunțe la atacul planificat, condiția fiind încheierea rapidă a unui acord.

De asemenea, informațiile infirmate susțineau că ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, ar fi acceptat o propunere negociată de Statele Unite și Qatar.

Autoritățile iraniene afirmă însă că aceste informații sunt false și insistă că poziția oficială a Teheranului privind Strâmtoarea Ormuz nu s-a schimbat.

Negocieri cu Oman. Nu este vizată redeschiderea strâmtorii

Duminică, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a declarat pentru televiziunea de stat că Iranul este aproape de încheierea unui acord cu Oman privind o nouă rută de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit The Times of Israel.

Oficialul a subliniat că această înțelegere nu înseamnă redeschiderea strâmtorii și nu a făcut nicio referire la un posibil acord cu Statele Unite.