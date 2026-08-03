Blocaj în Senatul SUA: candidatul lui Trump la conducerea Justiției face concesii pentru a obține voturile decisive

Todd Blanche, procurorul general interimar al Statelor Unite și nominalizarea președintelui Donald Trump pentru conducerea permanentă a Departamentului Justiției (DOJ), a anunțat că revocă ordinul prin care fusese creat așa-numitul „Anti-Weaponization Fund”, un fond estimat la aproape 1,8 miliarde de dolari.

Decizia a fost făcută publică prin două ordine semnate și publicate pe platforma X, într-un moment în care confirmarea lui Blanche în Senatul american era blocată de doi senatori republicani, John Cornyn și Thom Tillis, care au cerut modificări ale unor măsuri considerate controversate, relatează ABC News.

Modificări și în acordul privind controalele fiscale

Pe lângă eliminarea fondului, Blanche a emis un al doilea ordin prin care clarifică prevederile unui acord încheiat între Donald Trump și autoritățile fiscale americane (IRS), în urma procesului de 10 miliarde de dolari intentat de actualul președinte împotriva agenției.

Anterior, un act adițional semnat de Blanche în calitate de procuror general interimar prevedea încetarea controalelor fiscale aflate în desfășurare asupra declarațiilor de venit depuse de Donald Trump, membrii familiei sale și companiile acestora.

Noua formulare precizează că interpretarea Departamentului Justiției este că protecția se aplică exclusiv reclamanților implicați în procesul inițial, respectiv Donald Trump și unul dintre fiii săi, și nu altor persoane sau entități afiliate.

Concesii pentru obținerea sprijinului republican

Publicarea celor două ordine este interpretată în presa americană drept un semnal că Blanche a răspuns solicitărilor formulate de senatorii Cornyn și Tillis, care negociau de mai multe zile modificarea documentelor înainte de a-și exprima votul asupra nominalizării.

John Cornyn declarase anterior că dorește garanții scrise potrivit cărora acordul cu IRS nu va crea o imunitate fiscală extinsă pentru alte companii sau organizații asociate familiei Trump care nu au fost parte în proces.

Cu toate acestea, unii experți în drept susțin că noile clarificări nu elimină toate ambiguitățile juridice, deoarece interpretarea prezentată de Departamentul Justiției nu este neapărat obligatorie pentru avocații personali ai lui Donald Trump.

Controversele continuă

În același timp, retragerea oficială a fondului „Anti-Weaponization” nu a pus capăt disputelor politice. Unii susținători ai inițiativei afirmă că ordinul de revocare nu exclude explicit posibilitatea ca Departamentul Justiției să acorde, în viitor, despăgubiri unor susținători ai lui Donald Trump implicați în atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Dosarul a devenit unul dintre cele mai controversate subiecte analizate în procesul de confirmare a lui Todd Blanche, fiind intens dezbătut atât de opoziție, cât și în interiorul Partidului Republican.

Donald Trump a sugerat recent că ar putea chiar să își retragă temporar nominalizarea lui Todd Blanche dacă blocajul din Senat va continua. O astfel de decizie nu l-ar împiedica însă pe acesta să conducă în continuare Departamentul Justiției în calitate de procuror general interimar.

Conform legislației americane privind ocuparea temporară a funcțiilor federale, un oficial interimar poate exercita atribuțiile timp de până la 210 zile, iar retragerea și redepunerea unei nominalizări poate reseta acest termen.