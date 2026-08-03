Prima pagină » Știri externe » Două persoane, în stare gravă după prăbușirea unei clădiri într-o zonă centrală din Sydney

Două persoane, în stare gravă după prăbușirea unei clădiri într-o zonă centrală din Sydney

Două persoane au fost spitalizate după ce o clădire s-a prăbușit luni într-o zonă centrală din Sydney, au anunțat serviciile de urgență.
Două persoane, în stare gravă după prăbușirea unei clădiri într-o zonă centrală din Sydney
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
03 aug. 2026, 08:29, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din statul New South Wales a declarat că echipajele au fost chemate la o adresă din Ultimo, o suburbie situată la aproximativ 2 kilometri de centrul de afaceri al orașului, cu puțin înainte de ora locală 11:00 (01:00 GMT).

La fața locului, echipele medicale au evaluat șapte persoane. Dintre acestea, două au fost transportate la spital în stare gravă, potrivit Reuters.

Imagini difuzate de postul australian Seven au arătat peretele prăbușit al unei clădiri de mari dimensiuni, despre care televiziunea a precizat că se află în apropierea unui șantier de construcții.

Recomandarea video

Radu Miruță: „Mâine o să merg și eu acolo. O să dăm cu stânca aia jos”
G4Media
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Victor Ponta atacă actuala guvernare. Deputatul critică Parlamentul și întârzierea numirii unui nou premier
Gandul
Este oficial! Cresc pensiile acestor pensionari români, cu 2.5%, începând cu 6 aprilie 2027
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport
Cât costă un litru de benzină și motorină, luni, 3 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Libertatea
Mihaela Bilic spune că acesta este fructul care ne face mai frumoși. Costă doar câțiva lei și este vedeta verii
CSID
Ultimele mașini ultra-fiabile noi, construite să reziste peste 15 ani fără probleme
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia