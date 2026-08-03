Două persoane, în stare gravă după prăbușirea unei clădiri într-o zonă centrală din Sydney

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din statul New South Wales a declarat că echipajele au fost chemate la o adresă din Ultimo, o suburbie situată la aproximativ 2 kilometri de centrul de afaceri al orașului, cu puțin înainte de ora locală 11:00 (01:00 GMT).

La fața locului, echipele medicale au evaluat șapte persoane. Dintre acestea, două au fost transportate la spital în stare gravă, potrivit Reuters.

Imagini difuzate de postul australian Seven au arătat peretele prăbușit al unei clădiri de mari dimensiuni, despre care televiziunea a precizat că se află în apropierea unui șantier de construcții.