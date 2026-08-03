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Datele personale ale a 100.000 de polițiști, scurse pe dark web

Numele și datele de contact ale aproape 100.000 de polițiști britanici au apărut pe dark web, potrivit The Times, după spargerea unei baze de date a poliției.
Datele personale ale a 100.000 de polițiști, scurse pe dark web
Andreea Tobias
03 aug. 2026, 08:35, Știri externe
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Datele de contact ale aproape 100.000 de polițiști britanici au apărut pe dark web, după ce infractorii cibernetici ar fi spart o bază de date cheie a forțelor de ordine, potrivit The Times.

Scurgerea ar fi urmarea unui atac asupra unei baze de date cheie a forțelor de ordine.

Breșa a fost semnalată duminică seara. Ea ar face parte dintr-o campanie cibernetică mai amplă, notează publicația britanică. Aceasta ar fi compromis și date ale Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, NCA și CPS.

Cea mai recentă breșă vine la câteva zile după atacul asupra Ministerului Educației. Acolo au fost expuse peste 500.000 de înregistrări, potrivit acelorași surse.

Atacatorii ar fi obținut apartenența la unitățile de poliție a ofițerilor

Potrivit The Times, atacatorii ar fi obținut datele după ce au pătruns în Baza de date juridică națională a poliției. Resursa este folosită de forțele de poliție ale Ministerului de Interne din toată Marea Britanie.

Autoritățile britanice suspectează gruparea ExfilSquad ca fiind responsabilă de atac. Acesta ar face parte dintr-o serie de breșe recente care vizează instituții occidentale, conform sursei citate.

Un angajat afectat, citat de The Times, spune că scurgerea îi expune pe el și pe colegi unui risc serios. Persoana a lucrat, spune ea, în domeniul criminalității organizate grave.

Gruparea ar fi cerut o plată pentru a opri publicarea datelor

Atacul cibernetic asupra Ministerului Educației a dus la publicarea a 607.000 de înregistrări pe dark web. Ar fi fost comis mai degrabă din motive financiare decât ideologice.

Gruparea a transmis, într-un mesaj online, că datele publicate nu vor mai putea fi șterse de pe internet. Ea ar fi cerut o plată, susținând că suma este mică față de costurile unui eventual litigiu.

O sursă citată de publicație spune că majoritatea polițiștilor ar fi folosit baza de date la un moment dat. Aceasta este utilizată de forțele din Anglia și Țara Galilor, unde lucrează 145.550 de ofițeri cu normă întreagă.

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