Scenariu de apărare planetară: cercetători chinezi propun detonarea unei încărcături nucleare în interiorul unui asteroid

Concluziile au fost publicate în revista științifică Space: Science & Technology și se bazează pe simulări computerizate privind utilizarea controlată a unei încărcături nucleare.

Potrivit autorilor, metoda ar putea reprezenta o soluție de ultimă instanță în cazul asteroizilor foarte mari sau al celor descoperiți cu doar câteva zile ori săptămâni înainte de un posibil impact, când alte tehnici de deviere nu ar mai avea timp să producă efecte, relatează The Independent.

Încărcătura nucleară ar fi detonată în interiorul asteroidului

Spre deosebire de scenariile analizate până acum, noul concept presupune trimiterea unei nave spațiale care să foreze un crater adânc în suprafața asteroidului. Ulterior, o încărcătură nucleară ar fi introdusă în interiorul cavității și detonată sub suprafață.

Cercetătorii au analizat, prin simulări, efectele unor explozii de diferite intensități și la diverse adâncimi, luând în calcul și factori precum viteza de impact sau caracteristicile vehiculului spațial utilizat.

Rezultatele indică faptul că o explozie echivalentă cu aproximativ 200 de bombe de tip Hiroshima ar putea distruge complet un asteroid cu un diametru de circa 100 de metri.

Mai mult, simulările arată că detonarea încărcăturii la aproximativ 30 de metri sub suprafața asteroidului ar produce o modificare a vitezei de deplasare de aproape trei ori mai mare decât în cazul unei explozii realizate aproape de suprafață.

În cazul unui asteroid cu diametrul de aproximativ un kilometru, detonarea într-un crater adânc de circa 20 de metri ar putea genera o modificare suficientă a traiectoriei pentru a îndepărta obiectul cosmic de direcția Pământului.

De ce este nevoie de astfel de soluții

Asteroizii reprezintă una dintre amenințările naturale cu potențial catastrofal pentru civilizație. Impacturile produse în trecut au provocat schimbări climatice majore și extincții în masă, iar astronomii continuă să descopere obiecte cosmice care trec la distanțe relativ mici de Terra.

O problemă importantă este că numeroși asteroizi de mari dimensiuni nu au fost încă identificați. În unele scenarii, intervalul dintre descoperirea unui asteroid periculos și un posibil impact ar putea fi de doar câteva zile sau săptămâni.

Autorii studiului susțin că, în astfel de situații, metode precum misiunea DART a NASA, care a demonstrat în 2022 că un asteroid își poate modifica traiectoria prin impactul controlat al unei sonde, ar putea fi insuficiente pentru obiectele foarte mari.

Ce înseamnă studiul pentru apărarea planetară

Cercetătorii subliniază că rezultatele nu reprezintă un plan operațional și nici nu indică existența unui asteroid care amenință în prezent Pământul. Studiul are rolul de a oferi date utile pentru dezvoltarea viitoarelor sisteme de apărare planetară și pentru elaborarea unor proceduri aplicabile în scenarii extreme.

Subiectul este urmărit și în Europa. România participă, prin specialiști implicați în programele Agenției Spațiale Europene (ESA), la proiecte dedicate monitorizării obiectelor din apropierea Pământului, în timp ce comunitatea științifică internațională continuă să dezvolte metode prin care eventualele amenințări cosmice să poată fi detectate și gestionate din timp.