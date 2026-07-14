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O navă spațială s-a apropiat de un obiect misterios din spațiu, aflat în apropierea Pământului

O navă spațială a Chinei s-a apropiat de un obiect misterios din spațiu, aflat în apropierea Pământului. Misiunea reprezintă o premieră fiind cel mai mic obiect cosmic vizitat de un echipament de pe Pământ. Nava spațială va însoți obiectul aproximativ un an.
O navă spațială s-a apropiat de un obiect misterios din spațiu, aflat în apropierea Pământului
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
14 iul. 2026, 11:24, Știri externe
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O navă spațială chineză a ajuns la doar câțiva kilometri de unul dintre cele șapte obiecte misterioase aflate în apropierea Pământului. Potrivit Space.com, nava s-a apropiat de asteroidul cunoscut sub numele de Kamo’oalewa.

China devine prima putere mondială care se apropie de obiectul misterios. Misiunea reprezintă o premieră deoarece este cel mai mic obiect pe care oamenii îl vizitează cu o navă spațială.

Nava spațială s-a apropiat la câțiva kilometri de asteroid

Lansată în mai 2025, nava spațială chineză Tianwen-2 se află în prezent la 19 kilometri de suprafața asteroidului. Nava a reușit să facă prima fotografie clară cu Kamo’oalewa.

Publicația chineză Xinhua a anunțat că sonda Tianwen-2 a călătorit 400 de zile pentru a ajunge la asteroidul care măsoară doar câțiva metri în diametru. Nava va sta aproximativ un an lângă roca spațială, obținând date despre compoziția și structura acesteia. Sona va încerca să ia probe de la suprafață prin metode precum „ancorare și atașare” și „atingere și plecare”.

Premierele încercate de China

Dacă va reuși, China va deveni a treia țară care extrage cu succes o probă de la un asteroid. De asemenea, China va fi prima țară care face acest lucru folosind metoda ancorării și atașării cu ajutorul un burghiu cu ultrasunete.

Kamo’oalewa a fost descoperit în aprilie 2016 de un telescop hawaian. Asteroidul este unul dintre cele șapte obiecte care înconjoară Pământul. Acestea sunt prea îndepărtate pentru a fi considerate Luni ale Pământului.

Misiunea chineză este dificila deoarece Kamo’oalewa este mic și se mișcă rapid în cosmos. Sonda spațială trebuie să se apropie cu atenție deoarece orice coliziune ar putea devia asteroidul de la curs.

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