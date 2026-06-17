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Eveniment istoric în iunie. Un asteroid gigant se apropie de Pământ după 400 de ani

Pe 27 iunie 2026, un asteroid masiv va trece pe lângă Pământ la o distanță minimă istorică pentru ultimele patru secole. Evenimentul a mobilizat rețelele globale de monitorizare.
Eveniment istoric în iunie. Un asteroid gigant se apropie de Pământ după 400 de ani
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Sabrina Bibi
17 iun. 2026, 15:51, Life-Inedit
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Pe 27 iunie 2026, asteroidul 152637 (1997 NC1) va trece foarte aproape de Pământ, potrivit Daily Galaxy. Distanța este una istorică. Evenimentul reprezintă o oportunitate științifică rară pentru astronomi. Obiectul va rămâne la o distanță sigură. O apropiere similară va mai avea loc abia în anul 2133.

Asteroidul va trece la 2,56 milioane de kilometri de Pământ. Aceasta este cea mai mică distanță din anul 1600 până acum. Corpul ceresc aparține clasei Aten și intersectează orbita planetei noastre. Dimensiunea sa variază între 900 de metri și 1,5 kilometri.

Nu există niciun risc de impact în viitorul previzibil. Cercetătorii vor folosi datele pentru a actualiza modelele orbitale pe termen lung.

Urmărirea asteroidului cu ajutorul observatoarelor terestre

Campaniile de observare folosesc telescoape optice și sisteme radar. Proiectul Virtual Telescope va transmite imagini live cu acest corp ceresc. Măsurătorile radar elimină incertitudinile legate de dimensiunea reală a obiectului. Telescoapele optice doar estimează dimensiunile pe baza luminii reflectate.

NASA explică faptul că asteroizii întunecați și mari seamănă cu cei mici și deschiși la culoare. Radarul Goldstone va stabili exact forma și rotația asteroidului.

Ce așteaptă oamenii de știință de la cartografierea radar

Analiza radar din 2026 va clarifica diametrul real și structura suprafeței asteroidului. Undele radio trimise spre obiect vor reconstitui forma sa tridimensională.

Datele determină viteza de rotație și neregularitățile structurale. Aceste informații sunt esențiale pentru predicțiile orbitale viitoare.

Clasificarea ca asteroid potențial periculos reflectă doar apropierea sa de Pământ. Riscul de impact rămâne zero pentru următorul secol.

Vizibilitate și condiții de observare de pe Pământ

În momentul maxim, asteroidul va avea o magnitudine vizuală de aproximativ 10. El va fi observat prin telescoape mici. Locuitorii din emisfera nordică vor vedea mai bine faza de apropiere. Cei din emisfera sudică vor urmări faza de îndepărtare.

Mișcarea pe cer va fi lentă. Astronomii amatori și profesioniști vor colabora pentru a aduna date poziționale precise.

Trecerea din 2026 oferă date prețioase despre evoluția corpurilor mici din sistemul solar. Traiectoria sa se modifică lent din cauza gravitației planetelor. Această întâlnire servește ca punct de calibrare pentru știința planetară modernă. Generațiile viitoare vor folosi aceste date în anul 2133.

Valoarea evenimentului constă în precizia măsurătorilor colectate. Studiul ajută direct la îmbunătățirea sistemelor de apărare planetară.

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