Studiu: Copiii din Europa sunt în cea mai slabă formă fizică din ultimii 60 de ani

Cercetarea, publicată în revista Sports Medicine – Open, a analizat date de la 417.362 de participanți cu vârste între 6 și 16 ani, din 20 de țări europene, pe o perioadă extinsă între anii 1965 și 2023, relatează Euronews.

Scăderi considerabile ale flexibilității și forței musculare

Cercetătorii au evaluat evoluția forței musculare, flexibilității, compoziției corporale și capacității cardiorespiratorii, factori considerați esențiali pentru sănătatea actuală și viitoare a copiilor.

Rezultatele studiului arată că forța membrelor superioare este în scădere încă din anii 1970, cu o perioadă de relativă stabilitate între 1980 și 2000, urmată de un nou declin.

În același timp, forța membrelor inferioare, evaluată prin teste de săritură, a crescut până în anii 1980, însă ulterior a înregistrat o diminuare constantă.

Cercetătorii au observat și o creștere continuă a grăsimii corporale, tendință care, potrivit autorilor, este adesea subestimată atunci când este analizat doar indicele de masă corporală.

Cea mai accentuată deteriorare a fost însă înregistrată în cazul flexibilității, unde declinul a fost continuu și s-a accelerat după anul 2000.

În ceea ce privește capacitatea cardio-respiratorie, abilitatea inimii, plămânilor și vaselor de sânge de a furniza oxigen mușchilor în timpul efortului fizic, datele recente arată o posibilă stabilizare între 2015 și 2023, însă nivelurile rămân cu mult sub cele înregistrate în deceniile anterioare.

Potrivit recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, copiii și adolescenții ar trebui să desfășoare cel puțin 60 de minute de activitate fizică moderată sau intensă în fiecare zi.

Peste 75% dintre adolescenți ignoră recomandările OMS

Cu toate acestea, peste 75% dintre adolescenții europeni nu respectă aceste recomandări minime.

La nivel global, inactivitatea fizică este responsabilă pentru 6% din cazurile de boli coronariene, 7% din cazurile de diabet de tip 2, 10% din cancerele de sân și de colon, provocând totodată peste 7% din totalul deceselor premature.

În încheierea studiului, cercetătorii au lansat un apel către instituțiile publice pentru intensificarea promovării activității fizice în rândul tinerilor.