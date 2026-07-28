Două treimi dintre copiii din Europa sunt expuși la temperaturi extreme

În primele șase luni ale acestui an, au fost de trei ori mai mulți copii au fost expuși la temperaturi extreme comparativ cu întregul an 2025, potrivit unei organizații pentru drepturile copilului citate de Euronews.

Potrivit organizației, două treimi dintre copiii din Europa de Vest au fost expuși la temperaturi extreme în șase luni și jumătate în 2026. Numărul reprezintă mai mult decât în ​​orice alt an de la 2003 încoace, potrivit Save the Children.

Temperaturile extreme îi afectează și mai mult pe copii

„Odată cu schimbările climatice și, în special, cu valurile de căldură și incendiile de vegetație, tot ceea ce afectează pe toată lumea îi afectează și mai mult pe copii”, a declarat pentru Euronews Matilde Angeltveit, responsabilă cu susținerea globală a climei la Save the Children.

„Schimbările climatice se agravează cu fiecare an care trece. Impactul asupra copiilor se agravează și el”, a spus ea.

În Germania, numărul copiilor expuși la căldură extremă în primele șase luni ale acestui an a fost mai mare decât cel al ultimilor cinci ani la un loc. În Regatul Unit, 10 milioane de copii au fost expuși la căldură extremă în primele șase luni ale acestui an, potrivit organizației. Acest număr reprezintă mai mult decât totalul pentru orice an din ultimii 30 de ani.

Copiii, vulnerabili la temperaturile ridicate

Copiii sunt deosebit de vulnerabili la căldură. Ei se află în curs de dezvoltare fizică. Astfel, au o capacitate mai scăzută de reglare a temperaturii corpului. Acest lucru îi expune unui risc ridicat de dezechilibru electrolitic, febră, boli respiratorii și boli renale, arată sursa.

„Are un impact în special asupra copiilor care deja suferă într-un fel de probleme de sănătate, de sărăcie sau de alte circumstanțe”, a spus Angeltveit. Ea a numit schimbările climatice „un exacerbator al inegalității”.

Impact și asupra educației

De asemenea, are un impact asupra educației. Școlile au fost închise în iunie atât în ​​Franța, cât și în Marea Britanie. Măsurile au fost luate pentru a-i proteja pe copii de căldura periculoasă odată cu creșterea temperaturilor.

Organizația a avertizat că datele pentru întregul an vor fi „și mai severe”. Constatările actuale includ lunile de iarnă și de primăvară, potrivit aceleiași surse.