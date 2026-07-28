WSJ: Trump, impresionat de succesele Ucrainei pe câmpul de luptă. Putin, văzut de Trump într-o lumină din ce în ce mai puțin favorabilă

Surse apropiate de președintele Donald Trump au dezvăluit pentru The Wall Street Journal că în ultimele săptămâni, liderul de la Casa Albă și-a exprimat optimismul față de Ucraina și președintele Volodimir Zelenski.

Inițial, Trump credea că armata rusă va învinge Ucraina pe câmpul de luptă, însă acum, președintele american îl vede pe Putin într-o lumină mai puțin favorabilă. În plus, Trump i-a spus lui Putin că dorește ca războiul să se încheie, invocând numărul mare de victime de ambele părți.

Pe de altă parte, potrivit surselor citate de WSJ, Trump a fost impresionat de rezistența președintelui ucrainean, care duce lupta adânc în teritoriul rus. În plus, Trump îi place de învingători, iar Zelenski, în opinia președintelui american, seamănă din ce în ce mai mult cu unul, a mai spus o altă sursă pentru WSJ.

„De fapt, am dezvoltat o relație bună. E greu de crezut, nu-i așa?”, a spus Trump în timpul unei întâlniri din iulie cu Zelenski în Turcia.

Schimbare de atitudine

Acest lucru marchează o schimbare de atitudine din partea lui Trump, după ce în timpul unei întâlniri cu Zelenski în februarie 2025 în Biroul Oval, l-a numit pe liderul de la Kiev un „dictator” și i-a criticat stilul de conducere.

În plus, WSJ notează că această schimbare de atitudine survine după mai multe întâlniri pe marginea summiturilor din ultima perioadă, în cadrul cărora președintele ucrainean a încercat să-l cucerească pe Trump. Astfel, liderul de la Casa Albă a ajuns să admire industria ucraineană de drone, în special capacitatea acesteia de a se apăra împotriva acelorași drone cu care se confruntă SUA în războiul cu Iranul.

Cei doi președinți se vor întâlni marți, la Washington, întrucât Zelenski are programată o vizită la Casa Albă.