Reuters: Putin ar putea escalada războiul din Ucraina inclusiv prin posibile lovituri asupra bazelor NATO din statele baltice și România

Războiul din Ucraina este pe departe de a se apropia de sfârșit. Trei surse apropiate Kremlinului au declarat pentru agenția Reuters că atacurile recente ale Ucrainei cu drone asupra rafinăriilor de petrol și porturilor rusești l-au determinat pe președintele rus Vladimir Putin să încline mai mult spre continuarea luptelor.

Una dintre sursele citate de Reuters a subliniat, sub protecția anonimatului, că există o „probabilitate ridicată” de escaladare în lunile următoare.

Putin este în continuare determinat să-și atingă obiectivul de a cuceri restul regiunii Donbas, o zonă strategică și un punct de blocaj în negocierile de pace Rusia-Ucraina, care au fost mediate de SUA.

Liderul de la Kremlin se pregătește de noi acțiuni ofensive

Potrivit Reuters, un înalt oficial ucrainean a subliniat că rapoartele serviciilor de informații de la Kiev din ultimele luni indicau faptul că Putin se pregătea pentru noi acțiuni de război, inclusiv noi operațiuni în Ucraina sau un posibil atac asupra unei alte țări europene.

Cu toate acestea, pentru un asemenea pas, Rusia ar avea nevoie de o recrutare obligatorie – pe care Putin a ezitat să o anunțe de la începutul războiului – pentru a-și atinge obiectivele pe câmpul de luptă.

Pe de altă parte, experții militari ruși au menționat de mai multe ori scenariul unei escaladări a conflictului, inclusiv despre posibilitatea lovirii unor ținte europene, precum bazele NATO din țările baltice. O asemenea situație ar risca să atragă Rusia într-o confruntare directă cu NATO, testând apărarea colectivă.

Reuters mai notează că Rusia ar putea încerca să provoace tensiuni în cadrul NATO prin atacuri izolate, comparabile cu incidentul cu drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați, potrivit lui Jack Watling de la Royal United Services Institute (RUSI).

Dezvăluirile făcute de un fost oficial din Ministerul rus al Apărării

Într-un articol publicat la sfârșitul lunii iunie în ziarul „Kommersant”, Andrei Ilnitsky, fost oficial al Ministerului rus al Apărării, a declarat că escaladarea conflictului ar putea începe cu distrugerea a 30 de obiective industriale majore din Ucraina.

Următoarea fază ar putea consta în atacuri asupra bazelor NATO din statele baltice și din România, precum și asupra instalațiilor din UE care produc drone și rachete cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, mai spune acesta, notează Reuters.

De la începutul războiului și până în prezent, aproximativ două milioane de soldați au fost uciși, răniți sau sunt dați dispăruți, dintre care 1,4 milioane sunt ruși, potrivit unei estimări recente a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.