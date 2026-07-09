Guvernul francez introduce taxe de până la 20 de euro pentru platformele de fast-fashion

Guvernul francez vrea introducerea de taxe pentru platformele de fast-fashion, potrivit AFP.

Guvernul a prezentat, joi, proiectul de decret care stabilește cuantumul sancțiunilor financiare pentru produsele provenite de la companii precum Shein, Temu sau AliExpress.

O lege de luna trecută vizează stoparea industriei fast-fashion

Luni, 29 iunie, Parlamentul a adoptat o lege care vizează stoparea ascensiunii modei ultra-rapide. Aceasta este definită prin două criterii cumulative: volumul de îmbrăcăminte introdus pe piață și stimulentul pentru reparare (un coeficient care leagă prețul produsului de costul reparației sale).

Un decret va stabili procedurile de declanșare a penalităților financiare și cuantumurile acestora, pe baza scorului de mediu al fiecărui produs, arată sursa.

Proiectul propune o penalizare de până la 20 de euro per articol până în 2030. Suma va fi plafonată la 50% din prețul înainte de impozitare. Aceasta se aplică lenjeriei intime, șosetelor, cămășilor, blugilor, fustelor, rochiilor, costumelor de baie, paltoane, jachetelor, pantalonilor, puloverelor, tricourilor și tricourilor polo vândute pe platforme asiatice precum Shein, Temu și AliExpress.

Penalități în creștere până în 2030

Cuantumul penalității crește până în 2030. În 2026, se va aplica o penalitate financiară de 9 euro pentru o pereche de blugi. Însă, penalitatea va urca la peste 17 euro în 2030.

„Companiile afectate de această penalitate vor genera un pachet financiar mai mult decât suficient pentru a compensa bonusurile prevăzute” pentru companiile mai virtuoase, a mai dezvăluit firma, fără a specifica sumele proiectate ale acestui pachet.

Decretul este deschis în prezent consultării publice până la sfârșitul lunii iulie. Data estimată de implementare este 1 septembrie.

La doi ani și jumătate de la introducerea sa inițială, proiectul de lege a fost rescris. Modificările au fost făcute pentru a consolida controlul asupra modei ultra-rapide. Scopul este de a proteja companiile care angajează personal în Franța, arată sursa citată.