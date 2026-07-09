Începând cu data de 1 iulie, mai multe hoteluri de lux din Paris se confruntă cu pene de curent, potrivit Le Figaro.

Nu este confirmat dacă penele de curent sunt cauzate de căldură

Deși valul de căldură este menționat intern, compania ce se ocupă e alimentarea cu curent nu a confirmat acest lucru încă acest lucru.

„Ieri am fost conduși la etajul 5, iar unul dintre manageri a trebuit să ne care bagajele. Lifturile nu funcționează”, explică o femeie cazată la un hotel din Paris.

„Nu am putut plăti cu cardul de credit ieri la Kimpton; terminalele nu funcționează” a declarat alt turist, după ce nu a reușit să plătească la barul unui alt hotel.

La Hôtel du Louvre, braseria a trebuit să se închidă pe 1 și 2 iulie din cauza penelor de curent.

„Generatoarele pe care le avem nu sunt suficiente”

„Este foarte dificil să le explicăm oaspeților noștri, care văd electricitatea în magazinele din jurul hotelului, că aici nu funcționează. Un hotel cu câteva sute de camere are nevoi enorme de energie electrică. Generatoarele pe care le avem nu sunt suficiente. Așa că suntem nevoiți să închidem lifturile și să facem tot posibilul pentru a asigura continuitatea serviciului. În ultima săptămână, a trebuit să ne confruntăm cu 32 de pene. Unele au fost în miez de noapte”, a explicat un reprezentant al hotelului, potrivit sursei.

„Am fost la concertul Iron Maiden pe 22 iunie când a fost o pană de curent la arenă, iar acum iată-mă într-un hotel fără aer condiționat! Ce se întâmplă la Paris?” a transmis o altă turistă.