Prima pagină » Știrile zilei » Mai multe hoteluri de lux din Paris se confruntă cu pene de curent

Mai multe hoteluri de lux din Paris se confruntă cu pene de curent

Mai multe hoteluri de lux din Paris au rămas fără lifturi, fără wifi și uneori fără aer condiționat, din cauza penelor de curent.
Mai multe hoteluri de lux din Paris se confruntă cu pene de curent
Foto: freepik.com
Ioana Târziu
09 iul. 2026, 17:32, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Începând cu data de 1 iulie, mai multe hoteluri de lux din Paris se confruntă cu pene de curent, potrivit Le Figaro.

Nu este confirmat dacă penele de curent sunt cauzate de căldură

Deși valul de căldură este menționat intern, compania ce se ocupă e alimentarea cu curent nu a confirmat acest lucru încă acest lucru.

Ieri am fost conduși la etajul 5, iar unul dintre manageri a trebuit să ne care bagajele. Lifturile nu funcționează”, explică o femeie cazată la un hotel din Paris.

Nu am putut plăti cu cardul de credit ieri la Kimpton; terminalele nu funcționează” a declarat alt turist, după ce nu a reușit să plătească la barul unui alt hotel.

La Hôtel du Louvre, braseria a trebuit să se închidă pe 1 și 2 iulie din cauza penelor de curent.

„Generatoarele pe care le avem nu sunt suficiente”

Este foarte dificil să le explicăm oaspeților noștri, care văd electricitatea în magazinele din jurul hotelului, că aici nu funcționează. Un hotel cu câteva sute de camere are nevoi enorme de energie electrică. Generatoarele pe care le avem nu sunt suficiente. Așa că suntem nevoiți să închidem lifturile și să facem tot posibilul pentru a asigura continuitatea serviciului. În ultima săptămână, a trebuit să ne confruntăm cu 32 de pene. Unele au fost în miez de noapte”, a explicat un reprezentant al hotelului, potrivit sursei.

Am fost la concertul Iron Maiden pe 22 iunie când a fost o pană de curent la arenă, iar acum iată-mă într-un hotel fără aer condiționat! Ce se întâmplă la Paris?” a transmis o altă turistă.

Recomandarea video

VIDEO: De la Halep și Neagu, la secretul colaborării fantastice cu David Popovici – Interviu de colecție cu Dragoș Luscan: campionul din spatele campionilor
G4Media
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.ro
Continuă seria cifrelor negre ale guvernării Bolojan. Economia României s-a prăbușit cu 1,2% în 2026. O spune Institutul Național de Statistică
Gandul
DOLIU în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Cancan
Reacția francezilor despre afacerea mamut prin care frații Pavăl au plătit 823 de milioane de euro pentru Carrefour România
Prosport
Cristian Cârnu, influencerul anchetat pentru înșelarea urmăritorilor, prima declarație din arest: „Acuzațiile sunt adevărate. Am făcut-o din disperare”
Libertatea
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
CSID
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da