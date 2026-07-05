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Un fost terminal de aeroport a devenit unul dintre cele mai bune hoteluri din lume. Are dotări unice

Un fost terminal de aeroport din New York a devenit unul dintre cele mai bune hoteluri din lume. Hotelul a fost inaugurat în urmă cu șapte ani și anul acesta a intrat în topul mondial. Transformarea a costat 265 de milioane de dolari.
Un fost terminal de aeroport a devenit unul dintre cele mai bune hoteluri din lume. Are dotări unice
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Petru Mazilu
05 iul. 2026, 09:38, Știri externe
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Terminalul abandonat al Aeroportului Internațional John F. Kennedy a fost transformat într-un hotel de lux. Potrivit Express, clădirea a fost folosită ca terminal până în 2001. Apoi, terminalul a fost închis și după renovare a fost folosit ca hotel (din 2019).

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Hotelul TWA, care funcționează în fostul centru de zbor, este alcătuit din două clădiri cu 512 camere disponibile. Terminalul original este acum holul hotelului de patru stele. Hotelul are o piscină uriașă pe acoperiș cu vedere la pistele aeroportului JFK.

De asemenea, unitatea are o sală de sport de 10.000 de metri pătrați, deschisă non-stop. Despre aceasta se spune că este cea mai mare sală de sport de hotel din lume. În interior sunt numeroase restaurante, baruri, cafenele și magazine. Decorul este asigurat de mașini de epocă.

Un fost terminal transformat în hotel cu numeroase atracții

Una dintre punctele de atracție este un avion Lockheed Constellation din 1958, care a fost transformat într-un salon de cocktailuri. În plus, în interior a fost amenajat un muzeu de istorie a aviației.

Designerii au încercat să facă hotelul să arate ca terminalul inaugurat în 1962. Atunci, a fost descris de Comisia pentru Conservarea Monumentelor ca fiind „una dintre marile capodopere ale designului modern expresionist”.

La începutul acestui an, TWA a fost clasat printre primele cinci cele mai bune hoteluri de aeroport din lume la Skytrax World Airport Awards. Și Revista Time l-a plasat pe lista sa cu „Cele mai frumoase locuri din lume din 2019”.

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