Membrii unei grupări neofasciste care susține supremația albă au mărșăluit în Capitala SUA de Ziua Independenței

Membrii grupării neofasciste Frontul Patriot (Patriot Front) au mărșăluit sâmbătă, în zona metropolitană a capitalei americane, cu ocazia ceremoniilor de Ziua Independenței, potrivit Al Jazeera.

Ei au participat la mai multe marșuri organizate în diferite locuri, câțiva fiind văzuți chiar și în fața Capitoliului SUA. Imaginile cu persoanele cu fețele acoperite cu măști albe și ochelari de soare s-au răspândit pe rețelele de socializare. Membrii grupării au purtat pantaloni și șepci kaki, dar și cămăși în culoarea albastru închis.

Membrii grupării au folosit steagurile susținătorilor sclaviei

Unii dintre participanți au avut steaguri, tobe și scuturi americane. Câțiva au fluturat steaguri confederate, asociate cu identitatea sudistă. Confederația a încercat să se separe de SUA în 1861, în încercarea de a păstra sclavia, declanșând astfel Războiul Civil American.

Canalul de Telegram al Frontului Patriot a indicat că grupul se aștepta ca peste 400 de naționaliști albi să participe la evenimentele de sâmbătă. De asemenea, site-ul web al grupului a făcut apel la oamenii „născuți în această națiune a rasei noastre europene” să își afirme „dreptul la independență culturală”.

Ce este organizația Frontul Patriot

Conform informațiilor publice, Frontul Patriot (Patriot Front) este o organizație de extremă-dreapta din Statele Unite.

Grupul a fost fondat în 2017 și se remarcă prin faptul că își disimulează ideologia rasistă și neofascistă sub o retorică a „patriotismului” american.

Donald Trump și rasismul

Președintele SUA, Donald Trump, a fost frecvent criticat pentru că nu a luat măsuri împotriva naționaliștilor albi în timpul celor două mandate de la Casa Albă. Totodată, criticii au acuzat Administrația Trump că încurajează astfel de grupuri prin răspândirea unor false teorii ale conspirației, inclusiv una în care se vorbește despre înlocuirea creștinilor albi cu minorități și străini.

Trump însuși s-a confruntat cu mai multe acuzații de rasism. De exemplu, la începutul acestui an el a publicat un videoclip care îi înfățișa pe fostul președinte democrat Barack Obama și pe soția sa, Michelle Obama drept maimuțe. Casa Albă a explicat că un membru al personalului, nu Trump însuși, a distribuit videoclipul pe contul de socializare al președintelui.