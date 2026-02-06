Barack și Michelle Obama „devin” maimuțe: polemică pe contul Truth al lui Trump / UPDATE

UPDATE:

Ulterior, Trump a șters videoclipul rasist cu familia Obama.

Președintele Donald Trump a șters videoclipul în care familia Obama era reprezentată ca maimuțe, după aproximativ 12 ore de la publicare, notează CNN.

Casa Albă a dat vina pe un angakat.

Casa Albă a declarat vineri că videoclipul a fost șters. „Un angajat al Casei Albe a publicat din greșeală postarea. Aceasta a fost ștearsă”, a declarat un oficial pentru CNN.

Videoclipul fusese online aproape 12 ore. O sursă familiarizată cu problema a declarat că legislatorii republicani l-au sunat pe Trump pentru a discuta despre postare.

Senatorul republican Tim Scott, singurul republican de culoare din Senat, a calificat postarea drept rasistă. „Mă rog să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din partea acestei Case Albe. Președintele ar trebui să îl elimine”, a scris Scott pe X.

Reprezentantul republican Mike Lawler din New York a condamnat și el postarea. „Postarea președintelui este greșită și incredibil de jignitoare – fie că este intenționată sau o greșeală – și ar trebui ștearsă imediat, cu o scuză”, a scris Lawler.

Biroul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, a condamnat videoclipul: „Comportament dezgustător din partea președintelui. Fiecare republican trebuie să denunțe acest lucru. Acum.”

Casa Albă minimizează

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a calificat reacția drept „indignare falsă”. „Este vorba de un videoclip meme de pe internet care îl înfățișează pe președintele Trump ca pe Regele Junglei și pe democrați ca pe personaje din Regele Leu”, a spus Leavitt.

Știrea inițială:

Un videoclip postat de Donald Trump pe Truth, în care familia Obama este reprezentată ca maimuțe, a provocat agitație și este subiectul unei dezbateri aprinse.

Videoclipul nu a fost creat de Trump, ci doar repostat de acesta. Clipul a fost folosit într-o postare care analiza teoria fraudei electorale din 2020, niciodată dovedită, prin care Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din SUA.

Originalul a fost creat de pagina X „xerias_x”. Aceasta s-a întâmplat în octombrie 2025. Prima persoană surprinsă a fost chiar autorul. O parte din videoclipul său fusese repostată de Trump. „Aseară, președintele Trump a postat un videoclip”, a comentat Xerias. „Conținea unul dintre vechile mele clipuri. Ghiciți care este?”. Xerias a repostat postarea lui Trump. Videoclipul a devenit viral în câteva ore.

Mulți au atribuit în mod eronat președintelui Statelor Unite imaginile

Necunoscând originea reală a videoclipului, mulți au atribuit în mod eronat președintelui Statelor Unite imaginile create cu ajutorul inteligenței artificiale. În acestea, fețele lui Barack și Michelle Obama erau suprapuse peste corpurile a două primate. Ca să fie și mai grotesc, pe fundal se aude melodia „The Lion Sleeps Tonight” a formației The Tokens.

În original, însă, apar și alte personalități politice americane, precum Hillary Clinton sub forma unui facocer sau Kamala Harris și Joe Biden sub forma unei broaște țestoase și, respectiv, a unui mandril.

Accent pus de Trump pe partea din videoclip care îi include doar pe Barack și Michelle Obama

Evident, scandalul a izbucnit din cauza accentului pus de Trump pe partea din videoclip care îi include doar pe Barack și Michelle Obama. De asemenea, din cauza faptului că cei doi au fost incluși într-un videoclip care acuza o presupusă fraudă a colectării voturilor.

Atenția democraților s-a concentrat însă doar pe ultimele secunde ale videoclipului, în care apar soții Obama. „Fiecare republican trebuie să denunțe acest lucru. Este un comportament dezgustător din partea președintelui”, a comentat guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, pe X.