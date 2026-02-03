Donald Trump și aliații săi politici republicani au strâns până la finalul anului 2025 suma record de 429 de milioane de dolari din donații, în timp ce miliardarii din domeniul tehnologiei și companiile care fac lobby pentru schimbări de politici au contribuit la acumularea de fonduri pentru președinte înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, dezvăluie Financial Times.

MAGA Inc a strâns până acum 304 milioane de dolari, mai mult decât a strâns vreodată orice alt grup PAC înaintea unui an electoral de la jumătatea mandatului. Suma strânsă de republicani este cu zeci de milioane de dolari mai mare decât a democraților.

Această cumulare de fonduri arată că Donald Trump continuă să domine partidul, chiar dacă au existat nemulțumiri pe tema abordărilor pe tema imigrației.

De asemenea, subliniază dorința mega-donatorilor de a finanța o administrație care a susținut industriile cripto și inteligența artificială, a eliminat sau a relaxat reglementările și a pus capăt vendetelor politice, comentează FT.

Super Pac-urile precum Maga Inc pot strânge fonduri nelimitate, dar nu se pot coordona direct cu campaniile electorale.

În ultimele luni, Maga Inc a strâns zeci de milioane de dolari de la industriile cripto și AI, precum și de la investitori și corporații.

Cea mai mare contribuție dezvăluită a venit de la platforma de schimb de criptomonede Crypto.com , care a canalizat 30 de milioane de dolari către principalul cont de investiții al lui Trump. Crypto.com a semnat, de asemenea, mai multe acorduri cu companii de criptomonede conduse de familia lui Trump.

Printre alți donatori importanți s-a numărat:

Greg Brockman, cofondator și președinte al OpenAI, care a donat 12,5 milioane de dolari grupului în decembrie, în timp ce soția sa, Anna, a donat încă 12,5 milioane de dolari.

Investitorul Jeff Yass, un donator politic binecunoscut, a umflat portofelul Maga Inc cu un total de 16 milioane de dolari în 2025. Firma sa de tranzacționare, Susquehanna, deține o participație de miliarde de dolari la ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, pe care administrația Trump l-a ajutat să evite o interdicție pe teritoriul SUA.

Fondatorii gigantului A16Z, Marc Andreessen și Ben Horowitz, au donat fiecare câte 3 milioane de dolari către Maga Inc. anul trecut. Compania lor s-a aflat în prima linie a eforturilor de lobby pentru adoptarea unei legislații care ar aduce beneficii startup-urilor din domeniul criptomonedelor și a fost în fruntea eforturilor de a împiedica statele americane să continue să adopte un amestec de legislație privind inteligența artificială.

Trump a semnat un ordin executiv în decembrie prin care cerea administrației sale să revizuiască legile privind inteligența artificială la nivel de stat și a amenințat că va reține fonduri federale de la statele care adoptă legislație „păguboasă”. Andreessen a sărbătorit semnarea acestui ordin, scriind „E timpul să câștigăm IA”.

Și compania de tutun RAI Services a donat un total de 3 milioane de dolari către Maga Inc în 2025, după ce administrația Trump a renunțat la un plan din epoca Biden de a interzice țigările mentolate și trabucurile aromate.

Extremity Care a donat 5 milioane de dolari către Maga Inc anul trecut, în timp ce coproprietarii săi, Scott Madden și Oliver Burckhardt, au donat și ei câte 2,5 milioane de dolari fiecare. La fel au făcut și companiile sale afiliate, Collie Paw Holding și Buco One.

Peste 21 de milioane de dolari din câștigurile Maga Inc. au provenit de la Securing American Greatness, un așa-numit grup de „dark money” care nu dezvăluie donatorii.

Pe lângă atragerea de donatori din corporații gigant, Trump a primit donații și de la persoane care solicită clemență.

Într-un exemplu, Julio Herrera Velutini, un bancher venezueleano-italian acuzat de mituirea guvernatorului Puerto Rico, a fost grațiat la începutul acestei luni, după ce fiica sa, Isabela Herrera, a donat un total de 3,5 milioane de dolari către Maga Inc. de la realegerea lui Trump.

Trump rămâne, de departe, cel mai mare magnet pentru banii de la donatorii individuali. Comitetul mixt de strângere de fonduri al președintelui a atras zeci de milioane de dolari în donații făcute prin WinRed în 2025, conform înregistrărilor FEC, eclipsând toate celelalte instrumente republicane de strângere de fonduri.

„Trump este singurul care îi entuziasmează pe alegătorii republicani. El este cu adevărat factorul motivant din cadrul partidului în acest moment, iar acest lucru se reflectă în strângerea de fonduri”, a declarat Alex Conant, strategul republican pentru Financial Times.

Alegerile de la jumătatea mandatului sunt programate să aibă loc pe 3 noiembrie în SUA. Sunt puse în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților, 35 de locuri din Senat și 36 de funcții de guvernator.

Miza imediată o reprezintă controlul Legislativului american și implementarea agendei președintelui SUA. Scrutinul reprezintă și un semnal puternic în ceea ce opțiunile populației în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028.