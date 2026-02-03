Dezvăluire The New York Times: Teheranul bate în retragere. Iranul, gata să-și reducă programul nuclear pentru un acord istoric cu SUA

Sursele publicației arată că Teheranul ar prefera să accepte propunerea SUA înaintată anul trecut. La acea vreme, Washingtonul a propus crearea unui consorțiu regional pentru energie nucleară.

The New York Times susține că trimisul special al SUA, Steve Witkoff și ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, discută deja direct, prin mesaje text, despre rezolvarea situației.

Jurnaliștii arată că diplomați din Turcia, Egipt, Oman și Irak au purtat discuții cu părțile iraniană și americană pentru a evita escaladarea tensiunilor în regiune. Doi oficiali iranieni au susținut că prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a vizitat recent Iranul „ca parte a eforturilor diplomatice”.

Oficialii au mai declarat pentru NYTimes că secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, Ali Larijani, s-a întâlnit în ultimele zile cu președintele rus Vladimir Putin, cu un mesaj din partea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, prin care acesta a precizat că Iranul ar putea fi de acord să livreze uraniu îmbogățit către Rusia, așa cum a procedat în cadrul pactului din 2015.

Întrebat despre o astfel de posibilitate, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că „subiectul se află de mult timp pe ordinea de zi”, adăugând că „Rusia își continuă eforturile și contactele cu toate părțile interesate”.

Iranul a insistat că programul său nuclear este destinat producerii de energie, nu de bombe, iar ministrul de externe Araghchi a declarat că Iranul rămâne deschis negocierilor.

Reflectând eforturile regionale mai ample, unul dintre oficialii regionali care au confirmat întâlnirea planificată la Istanbul a sugerat că și Emiratele Arabe Unite, Omanul și Pakistanul ar putea participa la discuții.

Înalți oficiali americani și iranieni sunt așteptați să se întâlnească vineri la Istanbul pentru discuții menite să detensioneze criza dintre țările lor, potrivit surselor NYTimes.

Pe 26 ianuarie, Trump a declarat că o „armadă masivă” se îndreaptă spre Iran. El și-a exprimat constant speranța că Teheranul se va așeza la masa negocierilor și va ajunge la un acord „just și echitabil” care să implice oprirea completă a instalațiilor de producere a armelor nucleare.

Ulterior, președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a arătat disponibilitatea de a negocia cu Statele Unite, cu condiția ca partea americană să evite „amenințările și așteptările nerezonabile”.