Poliția iraniană afirmă că 139 de străini au fost arestați în urma tulburărilor din provincia Yazd

Yazd, o provincie predominant deșertică, cu o populație relativ mică de peste 1 milion de locuitori, a fost una dintre numeroasele provincii afectate de protestele naționale din ianuarie, scrie Reuters.

Protestele, care au început în decembrie din cauza dificultăților economice și au devenit rapid politice, au fost reprimate în cea mai violentă acțiune de represiune de la Revoluția Islamică din 1979. Numărul oficial al morților este de 3.117, deși grupurile pentru drepturile omului spun că au fost ucise mult mai multe persoane. Grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat că până în prezent au fost arestate aproape 50.000 de persoane.

Autoritățile acuză Israelul și Statele Unite că au instigat la violență

„Aceste persoane (străine) au jucat un rol activ în organizarea, incitarea și dirijarea acțiunilor de revoltă și, în unele cazuri, au fost în contact cu rețele din străinătate”, a declarat comandantul poliției din Yazd, Ahmad Negahban, citat de Tasnim.

Autoritățile judiciare au avertizat că vor exista consecințe severe pentru deținuții implicați în tulburări care au comis acte de violență.

„Cei care au jucat un rol în această răzvrătire americană și au susținut-o nu vor fi cruțați”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al justiției iraniene, Asghar Jahangir.

Mass-media iraniană a raportat luni arestarea a patru străini în Teheran în legătură cu tulburările din luna trecută, o schimbare față de rapoartele anterioare care anunțau arestări zilnice ale liderilor suspectați de protest, fără a menționa cetățeni străini.

După un război de 12 zile în iunie, în care Israelul s-a bazat pe agenți din Iran pentru ofensiva sa inițială, Teheranul a accelerat o campanie de deportare a cetățenilor afgani, care reprezintă cea mai mare comunitate străină din țară.