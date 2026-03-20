Iranul avertizează că nicio destinație din lume nu va fi sigură. Purtătorul de cuvânt militar al Teheranului a lansat un avertisment fără precedent.
Andreea Tobias
20 mart. 2026, 21:51, Știri externe

Purtătorul de cuvânt militar al Iranului a avertizat că destinațiile turistice din întreaga lume nu vor mai fi sigure. Amenințarea vizează dușmanii Iranului, potrivit Express.

„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le avem despre voi, nici măcar parcurile, zonele de agrement și destinațiile turistice de oriunde din lume nu vor mai fi sigure pentru voi”, a declarat Abolfazl Shekarchi, potrivit televiziunii de stat iraniene.

Amenințarea a reînviat temerile că Iranul ar putea relua atacurile militante în afara Orientului Mijlociu ca tactică de presiune.

Contextul declarației

Avertismentul vine după atacurile masive ale SUA și Israelului asupra Iranului, în cadrul operațiunii „Epic Fury”. Mai mulți oficiali de rang înalt au fost uciși în atacuri aeriene, printre care fostul ministru al Informațiilor Esmail Khatib și generalul Ali Mohammad Naeini.

Noul Lider Suprem, Mojtaba Khamenei, și-a exprimat condoleanțele și a declarat că „securitatea trebuie asigurată împotriva dușmanilor interni și externi”.

Strâmtoarea Ormuz, în centrul crizei

SUA au desfășurat vineri elicoptere Apache și avioane de vânătoare pentru a lovi navele iraniene în Strâmtoarea Hormuz, închisă de Iran de la începutul lunii martie.

Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei, Japoniei și Canadei au cerut Iranului să înceteze imediat minarea și atacurile cu drone. Și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la asigurarea trecerii în siguranță prin strâmtoare.

