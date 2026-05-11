O țară le recomandă cetățenilor să nu mai cumpere aur în contextul crizei energetice

Modi a solicitat, duminică, revenirea la regimul de lucru de acasă și la întâlnirile online, măsuri adoptate în timpul pandemiei de COVID-19, potrivit ABC.

„În situația actuală, trebuie să punem un accent deosebit pe economisirea valutelor străine”, a spus el.

Luna trecută, el a declarat că nu există nicio propunere de majorare a prețurilor la pompă pentru motorină și benzină, India rămânând printre țările care încă nu au majorat prețurile, în ciuda creșterii globale.

Modi a îndemnat populația să evite cumpărarea de aur, pe care India îl cheltuiește în cantități mari cu ocazia nunților

El a promovat adoptarea vehiculelor electrice și a cerut fermierilor să-și reducă la jumătate utilizarea îngrășămintelor chimice, iar familiilor să reducă consumul de ulei de gătit, descriind această măsură ca fiind atât sănătoasă, cât și patriotică.

Asia de Sud suportă greul

India nu este singura care simte presiunea. Guvernele din întreaga Asia se străduiesc să-și protejeze economiile de criza energetică actuală.

Importurile totale de petrol în Asia, care reprezintă 85% din livrările de țiței din Golf, au scăzut brusc în aprilie, după aproape două luni de întreruperi ale transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Guvernele din Asia de Sud au cheltuit miliarde de dolari pe subvenții și scutiri de taxe de import, în încercarea de a proteja consumatorii de cele mai grave creșteri de prețuri.

Economiile Pakistanului, Bangladeshului și Sri Lankăi sunt considerate cele mai vulnerabile.

Achiziții mai mari din Rusia

Indonezia, cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, intenționează să cumpere petrol din Africa și America Latină și are planuri de a achiziționa 150 de milioane de barili din Rusia până la sfârșitul anului.

Vietnamul, Thailanda, Filipinele și Sri Lanka se numără printre țările care au căutat activ petrol rusesc, deoarece se confruntă cu penurii.

Japonia, care își procură aproximativ 95% din petrol din Orientul Mijlociu, a cumpărat mai mult din Statele Unite.

Aceasta plătește prețurile pieței spot plus costuri de transport semnificativ mai mari, având în vedere că livrările americane durează aproximativ de două ori mai mult decât cele din Golf.