AUR cere CCR să constate neconstituționalitatea ordonanței adoptate după demiterea Guvernului Bolojan

În comunicatul transmis, reprezentanții partidului susțin că ordonanța a fost publicată în Monitorul Oficial la trei zile după căderea Guvernului și invocă prevederile constituționale potrivit cărora un executiv demis nu mai poate emite ordonanțe de urgență.

AUR afirmă că actul normativ depășește sfera „administrării curente” și introduce modificări ample în mai multe domenii, inclusiv în legislația privind exproprierea, fiscalitatea și statutul funcționarilor publici. Formațiunea susține că ordonanța ar afecta dreptul de proprietate, dreptul la muncă și libertatea contractuală.

Partidul mai arată că proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ, care ar fi identificat posibile încălcări ale mai multor articole din Constituție.

Totodată, AUR acuză Guvernul că a încercat să adopte măsuri înainte de pierderea atribuțiilor depline, invocând o informare publică a Executivului din 8 mai 2026.

Prin sesizarea depusă, partidul solicită Avocatului Poporului să atace la CCR ordonanța în ansamblu sau, subsidiar, anumite articole care, potrivit AUR, afectează drepturi fundamentale.