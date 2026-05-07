ANAF a confiscat de la un amanet din Timișoara 18 kg de aur în valoare de peste 9 milioane lei

Potrivit unui comunicat al ANAF, inspectorii au descoperit, la o casă de amanet din Timișoara, 17,92 kilograme de aur, care era deținută ilicit.

Aurul sub formă de bijuterii, ceasuri, monede și părți de bijuterii provenea din contracte de amanet pe care societatea nu le-a înregistrat, în conformitate cu prevederile legale, în evidențele firmei.

Pentru deținerea ilegală a produselor, firma a fost amendată. De asemenea, s-a dispus confiscarea cantității de 17,92 kilograme de aur.

ANAF arată că, în urma controalelor făcute în acest an în domeniul comerțului cu metale prețioase, au fost confiscate peste 70 kg de aur și suma de 6 milioane de lei, reprezentând venituri ilicite.