Ministrul Finanțelor anunță digitalizarea vânzării bunurilor ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că noua platformă elicitatii.anaf.ro marchează o schimbare nouă în modul în care sunt gestionate bunurile confiscate de stat.

El a afirmat că „nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, iar toate bunurile sechestrate de ANAF vor fi disponibile pentru accesare.

„Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital – elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un mesaj postat pe Facebook.

Potrivit acestuia, platforma oferă acces direct cetățenilor la bunuri variate, de la obiecte de valoare până la active imobiliare sau mijloace de transport, toate provenite din dosare de fraudă sau infracțiuni economice.

Ministrul de Finanțe susține că sistemul permite participarea publică fără intermediari.

„Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”, a scris acesta.

Nazare a explicat că întreg mecanismul a fost integrat digital, de la momentul aplicării sechestrului până la publicarea bunurilor pe platformă, ceea ce ar elimina blocajele administrative și întârzierile din trecut.

„Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai afirmat Nazare.

Potrivit ANAF, platforma a înregistrat un interes ridicat încă din primele ore de la lansare, cu aproximativ 14 milioane de accesări în 24 de ore.