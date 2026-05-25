Ultima zi pentru depunerea Declarației Unice / Ce obligații au persoanele fizice și ce noutăți aduce 2026

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reamintește că astăzi este ultima zi în care persoanele fizice obligate să depună Declarația Unică o pot face fără a risca sancțiuni.

Documentul acoperă veniturile realizate în 2025 din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole și alte surse, și stabilește impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate.

Cum se depune

Declarația poate fi depusă online prin Spațiul Privat Virtual de pe portalul ANAF sau pe site-ul e-guvernare.ro cu semnătură electronică, ori fizic, la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire.

Contribuabilii fără acces la internet pot folosi calculatoarele puse la dispoziție gratuit în unitățile fiscale teritoriale.

Formularul 212 este disponibil în format web la adresa anaf.ro/declaratii/duf, iar instrucțiunile de completare se găsesc pe același portal.

Și termenul pentru redirecționarea a 3,5% expiră astăzi

Tot pe 25 mai expiră și termenul pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către o organizație non-guvernamentală sau un cult religios, opțiune care se poate exercita fie prin formularul 230, fie direct în Declarația Unică.

Este una dintre puținele modalități prin care un contribuabil poate decide în mod direct unde ajung o parte din banii săi, fără costuri suplimentare față de impozitul deja datorat.

Bonificație de 3% pentru cei care au acționat devreme

Contribuabilii care au depus declarația și au achitat integral impozitul pe venit, CAS și CASS până pe 15 aprilie 2026 au beneficiat de o reducere de 3% din impozitul datorat pentru veniturile din 2025. Cei care au depus declarația în termen, dar fără a solicita bonificația, au putut recupera avantajul printr-o declarație rectificativă depusă tot până pe 15 aprilie.

Ce aduce nou 2026 pentru unele categorii de contribuabili

Anul fiscal 2026 vine cu o modificare importantă pentru cei care obțin venituri din servicii de cazare – proprietarii care închiriază pe termen scurt mai mult de șapte camere situate în locuințe proprietate personală intră acum în categoria veniturilor din activități independente.

Pentru aceștia, venitul net se calculează prin aplicarea unei cote forfetare de 30% asupra venitului brut, iar impozitul se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra diferenței.

Totodată, plafonul maxim al bazei de calcul pentru CASS a crescut de la 60 la 72 de salarii minime brute pe țară, față de anul anterior.

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2025, a intrat în vigoare CAEN Rev. 3, versiunea actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională.

Până în septembrie 2026, autoritățile acceptă atât vechea, cât și noua versiune a codurilor CAEN.

Contribuabilii care au nevoie de asistență pot apela Contact Center-ul ANAF la numărul 031.403.91.60 sau se pot adresa direct structurilor de asistență din cadrul unităților fiscale teritoriale.