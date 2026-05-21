ANAF pregătește „roboței” la ghișee pentru contribuabili. Proiect pilot cu terminale digitale în București

ANAF pregătește un proiect pilot de digitalizare care ar permite depunerea de cereri, solicitarea de documente și obținerea de informații fără contact direct cu funcționarii. Sistemul ar urma să fie testat inițial la administrația fiscală din București și să reducă timpul petrecut la ghișee și interacțiunea directă cu funcționarii.

„ANAF trebuie să intre în secolul acesta”

Potrivit informațiilor publicate de Economedia, Ministerul Finanțelor și ANAF lucrează la un sistem de terminale interactive prin care contribuabilii să poată depune cereri, solicita documente sau primi informații fără să mai discute direct cu angajații Fiscului.

„ANAF trebuie să intre în secolul acesta”, au declarat surse apropiate proiectului pentru publicația economică.

Chatbot-ul „ANA” la ghișeele ANAF

Sistemul este gândit în special pentru persoane fizice și ar trebui să funcționeze printr-o interfață digitală asistată de chatbot-ul „ANA”, asistentul virtual al ANAF folosit pentru întrebări și informații fiscale. Contribuabilii vor utiliza un panou interactiv similar sistemelor de comandă din aeroporturi sau restaurante de tip fast-food.

Terminalele vor permite identificarea contribuabilului, selectarea serviciului dorit și transmiterea automată a solicitărilor către administrația fiscală.

Serviciile nu vor putea fi accesate încă de acasă

Proiectul se află încă în fază pilot și, potrivit specialiștilor, nu ar putea fi extins imediat pentru utilizare integrală de acasă, din cauza problemelor legate de infrastructura IT și securitatea cibernetică.

Inițiativa face parte din digitalizarea pregătită de ANAF și Ministerul Finanțelor, care include modernizarea Spațiului Privat Virtual (SPV), refacerea infrastructurii IT și automatizarea relației cu contribuabilii.

Noul portal ANAF, lansat din vară

Recent, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că noul portal ANAF și o versiune extinsă a SPV ar urma să fie lansate încă din această vară. Sistemul va include formulare inteligente și parțial precompletate, programări online, videoconferințe și o comunicare digitală rapidă cu contribuabilii, spune ministrul.

Potrivit acestuia, digitalizarea ANAF reprezintă unul dintre cele mai ample procese de modernizare administrativă din România, iar la noile sisteme informatice lucrează peste 2.500 de angajați ai Ministerului Finanțelor, ANAF și Centrului Național pentru Informații Financiare.