Prima pagină » Economic » ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în domeniul imobiliar la Iaşi

ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în domeniul imobiliar la Iaşi

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de către un dezvoltator imobiliar din Iași și de o persoană fizică ce deține și controlează firma verificată.
ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în domeniul imobiliar la Iaşi
Foto: Facebook/Agenția Națională de Administrare Fiscală
Cosmin Pirv
12 mai 2026, 15:26, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

În cadrul controlului făcut, inspectorii ANAF au constatat că firma, care a construit și vândut opt blocuri de apartamente, a utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, pentru a amâna evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzări.

„Scopul acestor practici a fost disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor
fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit”, transmite ANAF.

Inspectorii arată că apartamentele fuseseră predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar aceștia utilizau efectiv imobilele și achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 10,8 milioane de lei.

De asemenea, după verificarea veniturilor persoanei fizice care deține și controlează societatea, inspectorii ANAF au constatat că aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obținute.

Ca urmare, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei.

ANAF anunță că va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Leul continuă să respire ușurat după căderea guvernuluin Bolojan. Înregistrează a treia zi de creștere consecutivă
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Sondaj. Răspunsul românilor la întrebarea: Ar mai câștiga Nicușor Dan acum turul 2 prezidențial împotriva lui George Simion?
Libertatea
Acuzații de malpraxis la Maternitatea Polizu după ce un bebeluș născut prematur a murit! Mama nou-născutului: „S-a umflat, a început să i se crape pielea pe el”
CSID
Șeful ANAF: „În perioada următoare probabil o să vindem un Ferrari”. Se anunță controale la bogații cu averi nejustificate
Promotor