ANAF a dat bonificații de 43,5 milioane de lei pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile fiscale

Potrivit unui comunicat al ANAF, rezultatele confirmă eficiența măsurilor de simplificare

administrativă și a instrumentelor de stimulare a conformării voluntare implementate în anul 2026.

„Un element esențial al procesului de modernizare fiscală îl reprezintă, pentru prima dată, punerea la dispoziția contribuabililor a formularului de declarație unică precompletat, măsură care a contribuit semnificativ la reducerea birocrației și a timpului necesar depunerii declarațiilor”, arată reprezentanții ANAF.

Totodată, aceștia susțin că introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare al contribuabililor.

Datele înregistrate până acum indică o evoluție pozitivă a conformării voluntare:

-408.224 de contribuabili au depus declarația unică, în creștere cu 23,24% față de aceeași perioadă a anului precedent;

-78.322 de contribuabili au beneficiat de bonificația pentru plata anticipată;

-valoarea totală a bonificațiilor acordate se ridică la 43,5 milioane de lei;

-încasările bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei față de aceeași perioadă din 2025, atingând nivelul de 3,04 miliarde lei.