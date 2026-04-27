Prima pagină » Economic » ANAF a dat bonificații de 43,5 milioane de lei pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile fiscale

ANAF a dat bonificații de 43,5 milioane de lei pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a acordat bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale, în termenul stabilit până la data de 15 aprilie.
Cosmin Pirv
27 apr. 2026, 12:16, Economic

Potrivit unui comunicat al ANAF, rezultatele confirmă eficiența măsurilor de simplificare
administrativă și a instrumentelor de stimulare a conformării voluntare implementate în anul 2026.

„Un element esențial al procesului de modernizare fiscală îl reprezintă, pentru prima dată, punerea la dispoziția contribuabililor a formularului de declarație unică precompletat, măsură care a contribuit semnificativ la reducerea birocrației și a timpului necesar depunerii declarațiilor”, arată reprezentanții ANAF.

Totodată, aceștia susțin că introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare al contribuabililor.

Datele înregistrate până acum indică o evoluție pozitivă a conformării voluntare:
-408.224 de contribuabili au depus declarația unică, în creștere cu 23,24% față de aceeași perioadă a anului precedent;
-78.322 de contribuabili au beneficiat de bonificația pentru plata anticipată;
-valoarea totală a bonificațiilor acordate se ridică la 43,5 milioane de lei;
-încasările bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei față de aceeași perioadă din 2025, atingând nivelul de 3,04 miliarde lei.

