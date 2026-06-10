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ANAF Antifraudă: O firmă de construcții ar fi folosit societăți-fantomă pentru achiziții fictive de forță de muncă. La cât se ridică prejudiciul

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat un control la o societate din domeniul construcțiilor, constatând că ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi utilizat societăți-fantomă pentru a disimula forța de muncă folosită în activitate. Prejudiciul se ridică la 8,7 milioane de lei.
ANAF Antifraudă: O firmă de construcții ar fi folosit societăți-fantomă pentru achiziții fictive de forță de muncă. La cât se ridică prejudiciul
MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
10 iun. 2026, 10:26, Social
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O societate din domeniul construcțiilor a fost vizată de un control al inspectorilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF. În urma verificărilor, inspectorii au constatat că societatea înregistra cheltuieli fictive aferente unor achiziții de forță de muncă de la patru societăți care prezentau caracteristici specifice celor de tip fantomă.

„Pentru a disimula realitatea în ceea ce privește forța de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a interpus societăți fantomă declarând achiziții în valoare de 27 milioane lei, pe baza unor facturi emise în numele acelor societăți prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e –Factura”, se arată în comunicatul ANAF.

Cum funcționa schema evazionistă

Concret, firmele respective erau înregistrate pe numele unor interpuși care nu aveau cunoștință despre activitatea desfășurată, iar unele dintre acestea au încercat să creeze aparența conformării fiscale prin depunerea ocazională a unor declarații incomplete sau necorelate.

În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au concluzionat că, prin mecanismul utilizat, societatea s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului folosit în activitate, iar prejudiciul provocat se ridică la 8,7 milioane de lei.

„Prin această schemă evazionistă, societatea s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului utilizat în activitatea desfășurată și a prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei”, mai precizează ANAF.

În aceste condiții, instituția a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru analizarea faptelor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

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