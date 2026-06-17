Procurorii DNA Timișoara au anunțat că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 iunie 2026, față de inculpații:

M.D.D. și B.F., administratori ai mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată;

M.F.A., L.R.A. și P.G.S., persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;

B.V., contabilă și persoană desemnată cu transmiterea în format electronic a declarațiilor fiscale ale societăților comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

La data de 17 iunie 2026, inculpații M.D.D., M.F.A. și P.G.S. vor fi prezentați Tribunalului Timiș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, față de inculpatul L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

La data de 18 iunie 2026, inculpatul L.A.C. va fi prezentat Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile, având în vedere că acesta se sustrage urmăririi penale.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2023 – prezent, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul L.A.C., în calitate de administrator în fapt și în drept al mai multor societăți comerciale având ca obiect de activitate prestarea de servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor online), împreună cu inculpații M.D.D. și B.F. și beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați menționați, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fictive provenite de la societăți de tip „fantomă”.

Totodată, ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la organele competente, în scopul evitării plății contribuțiilor aferente unui raport de muncă legal, fiind identificate, în perioada menționată, mii de persoane care au desfășurat activități de curierat în această modalitate.

Inculpații ar fi cauzat astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale și contribuția asiguratorie pentru muncă).

Începând cu anul 2023, inculpații ar fi înființat zeci de societăți comerciale care activau în domeniul livrării comenzilor de produse alimentare prin intermediul platformelor online.

Societățile comerciale ar fi fost înființate inițial pe numele unor persoane din cercul apropiat al inculpatului L.A.C., care deschideau conturile bancare, obțineau cardurile bancare aferente și configurau aplicațiile necesare efectuării operațiunilor de plată.

Ulterior, părțile sociale ale acestor societăți ar fi fost cesionate către persoane aflate într-o situație materială precară ori care nu dețineau bunuri de valoare în proprietate.

În realitate, societățile ar fi fost controlate de inculpatul L.A.C. împreună cu ceilalți inculpați, aceștia având calitatea de beneficiari reali ai întregului mecanism infracțional.

Încasările rezultate din activitatea de livrare ar fi fost transferate succesiv printr-un circuit de societăți de tranzit până la firme de tip „fantomă”, unde obligațiile fiscale aferente activității ar fi fost practic anulate.

Totodată, în contabilitatea beneficiarilor finali ar fi fost introduse facturi considerate fictive, emise de societățile interpuse, operațiuni realizate cu sprijinul inculpatei B.V., în calitate de contabilă și persoană desemnată pentru transmiterea în format electronic a declarațiilor fiscale.

În paralel, salariile curierilor ar fi fost achitate prin transferuri bancare efectuate din conturile unor persoane fizice apropiate inculpatului L.A.C., plățile fiind disimulate sub diverse explicații, precum „restituire împrumut”, pentru a ascunde natura reală a operațiunilor.

În acest mod, inculpații ar fi efectuat retrageri succesive de numerar de la bancomate, în cuantum de până la 10.000 lei zilnic pentru fiecare card utilizat, ajungând să retragă zilnic echivalentul a aproximativ 20.000 euro.

Cu titlu exemplificativ, din nouă societăți comerciale controlate de inculpați, în decurs de 21 de zile, ar fi fost retrasă în numerar suma totală de 1.337.449 lei, prin efectuarea a 286 de operațiuni de retragere.

Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

Cu ocazia efectuării perchezițiilor menționate în comunicatul din data de 16 iunie 2026, la domiciliile inculpaților au fost identificate sumele de 351.000 de lei și 37.050 de euro, zeci de carduri bancare, precum și două mașini de numărat bani, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.

Totodată, în vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra conturilor bancare și asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților și a societăților controlate de aceștia.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Brigăzii de Operațiuni Speciale din județele Timișoara, Bacău și Oradea, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din județele Timișoara, Bacău, Iași, Constanța, Argeș, Caraș-Severin.

Urmărirea penală în cauză se desfășoară și față de alte persoane fizice și juridice.