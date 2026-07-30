O directoare din ONJN, reținută de DNA. Alți doi inspectori, sub control judiciar

Ana-Maria Badea, director general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul ONJN, a fost reținută pentru 24 de ore de către DNA, după perchezițiile din 29 iulie, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.

Joi, ea va fi prezentatăTribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În plus, doi inspectori din cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control din cadrul ONJN, Radu-Andrei Blaga și Radu-Constantin Brătan, au fost plasași sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Amândoi sunt acuzați de luare de mită.

Totodată, procurorii i-au mai plasat sub control judiciar pe soțul Anei Maria Badea, acesta fiind acuzat de complicitate la luare de mită, dar și pe administratorul unei companii, acuzat de dare de mită.

„În cauză s-a conturat existența unui mecanism prin care reprezentanți ai unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc ar fi remis funcționarilor din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sume de bani cu titlu de mită, în scopul soluționării favorabile a unor cereri, solicitări ori demersuri administrative aflate în competența acestora”, transmite DNA într-un comunicat de presă emis joi.

În legătură cu Ana-Maria Badea, procurorii susțin că „în perioada 23 decembrie 2025 – 21 mai 2026, în baza aceleiași rezoluții infracționale (…) atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatului B.V.R., ar fi primit suma totală de 2.500 de euro de la reprezentantul mai multor societăți comerciale care își desfășurau activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în legătură cu îndeplinirea și urgentarea îndeplinirii unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu. În schimbul acestor foloase, inculpata ar fi asigurat soluționarea cu celeritate și în mod favorabil a solicitărilor adresate Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de societățile respective, privind aprobarea unor jocuri noi de noroc, reautorizarea acestora ori alte demersuri administrative aflate în competența instituției”.

Ce spun procurorii despre cei doi inspectori plasați sub control judiciar

„În perioada 23 septembrie 2025 – 26 mai 2026, în contextul efectuării unor controale la diverși operatori economici din domeniul jocurilor de noroc, inculpații Blaga Radu-Andrei și Brătan Radu-Constantin în calitatea lor de inspectori în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, ar fi primit de la reprezentanții societăților verificate sume de bani cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, în total 25.000 de lei, pentru a nu aplica măsurile legale cu privire la neregulile constatate în cadrul controalelor și, implicit, pentru îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu. Între persoanele care ar fi remis astfel de sume de bani se numără și inculpata B.I.A., care, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, le-ar fi remis inculpaților Blaga Radu-Andrei și Brătan Radu-Constantin, la data de 09 ianuarie 2026, suma de 2.000 de lei”, se mai menționează în comunicatul DNA.

Instituția transmite că în acest dosar „se efectuează în continuare acte de urmărire penală și față de alte persoane”.