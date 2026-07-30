Fostul candidat la Președinția României Nati Meir cere să fie eliberat condiționat: „Suferă de mai multe boli grave”

Nati Meir, în vârstă de 71 de ani, cere să fie eliberat condiționat din Penitenciarul Jilava, unde execută o pedeapsă de 11 ani de închisoare pentru șapte infracțiuni de înșelăciune, trafic de influență și luare de mită.

Potrivit documentelor din dosar, pedeapsa urmează să expire la 7 noiembrie 2030.

Propunerea privind eliberarea condiționată a fost făcută după ce Comisia din penitenciar a constatat că acesta a executat fracția de pedeapsă necesară pentru a putea fi eliberat condiționat.

Judecătoria Sectorului 4 a respins, pe 8 iulie, eliberarea condiționată a fostului deputat. Instanța a considerat că timpul petrecut de acesta în detenție este insuficient în raport cu gravitatea infracțiunilor, valoarea prejudiciului și durata pedepsei primite.

„În temeiul art. 587 alin. (2) C.proc.pen. respinge ca neîntemeiată propunerea de liberare condiţionată privind pe petentul condamnat Meir Nati deţinut în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 2351/2017 emis de Judecatoria Brasov în baza sentinţei penale nr. 1815/2016”, se arată în soluția instanței.

Apărarea a invocat mai multe boli grave

Avocatul lui Nati Meir a susținut că pedeapsa și-a produs efectele și că vârsta și problemele de sănătate nu îi mai permit acestuia să continue executarea pedepsei în condițiile din penitenciar.

Apărarea a arătat că fostul parlamentar „suferă de mai multe boli grave” și a cerut ca starea sa de sănătate să fie luată în considerare.

Instanța a stabilit însă că problemele medicale nu pot reprezenta un argument pentru eliberarea condiționată și că Nati Meir poate cere întreruperea executării pedepsei.

„În ceea ce privește apărarea că Nati Meir suferă de mai multe boli grave, se constată, de asemenea, că această circumstanță nu poate fi luată în considerare în cadrul analizării unei liberări condiționate, condamnatul având posibilitatea de a solicita întreruperea executării pedepsei”, se arată în motivare.

Nati Meir a contestat însă hotărârea din 8 iulie, iar dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Ilfov.

Condamnat la 11 ani de închisoare

Nati Meir execută o pedeapsă de 11 ani de închisoare pentru șapte infracțiuni de înșelăciune, trafic de influență și luare de mită.

Într-unul dintre dosare, Nati Meir a fost acuzat că a înșelat mai multe persoane cărora le promisese locuri de muncă în Israel.

Într-o altă cauză, procurorii DNA l-au acuzat că a cerut peste 100.000 de euro de la mai multe persoane, susținând că poate interveni pe lângă judecători pentru eliberarea unor inculpați din arest și pentru condamnarea lor la pedepse cu suspendare.

Pe numele său a fost emis un mandat european de arestare în ianuarie 2019. Acesta a fost localizat în Grecia, iar autoritățile elene au aprobat predarea sa către România. Nati Meir a fost adus în țară la 27 decembrie 2024 pentru a executa pedeapsa.

Nati Meir s-a născut în Israel, la 23 mai 1955, și a obținut cetățenia română în 1999.

A fost deputat de Tulcea între 2004 și 2008, fiind ales pe listele Partidului România Mare, după care a devenit independent și a trecut pentru o scurtă perioadă la Partidul Democrat.

Acesta a candidat la Președinția României în 2009.

În timpul procedurii din Grecia privind predarea sa către România, Nati Meir a susținut în fața instanței din Rodos că ar fi fost agent al Mossadului, trimis în România, și că dosarele penale deschise pe numele său ar fi făcut parte dintr-o campanie de discreditare.