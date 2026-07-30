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Șef de la Căminul Spital Sibiu, reținut pentru luare de mită. Banii erau „mascați” în donații și ascunși sub covor

Șeful Unității de Asistență Medico-Socială Sibiu – Căminul Spital Sibiu a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de corupție, fiind acuzat că ar fi primit în mod repetat bani pentru a facilita internarea unor persoane vârstnice în unitate. Banii erau ascunși sub covor.
Șef de la Căminul Spital Sibiu, reținut pentru luare de mită. Banii erau „mascați” în donații și ascunși sub covor
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Laura Buciu
30 iul. 2026, 12:30, Social
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UPDATE: Șeful Căminului Spital Sibiu va fi propus spre arestare

Pentru acest dosar au fost puse în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județele Sibiu și Cluj.

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„Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada decembrie 2025 – iulie 2026, un bărbat, de 41 de ani, din Sibiu, în calitate de director al unei instituții publice de îngrijire a persoanelor vârstnice din municipiul Sibiu, ar fi pretins, în mod repetat, de la aparținătorii unor persoane care solicitau internarea în cadrul instituției, sume de bani disimulate sub forma unor donații, în schimbul facilitării internării beneficiarilor. Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că, în perioada menționată, ar fi fost remise în mod repetat astfel de sume, valoarea totală a acestora depășind 56.000 de lei”, arată Poliția Sibiu.

Pentru documentarea activității infracționale, polițiștii au pus în executare 14 mandate de aducere la sediul poliției, 6 mandate de percheziție domiciliară și două ordonanțe de percheziție auto, în urma cărora a fost ridicată suma de 35.276 de lei, 800 de USD, 175 de euro, precum și mai multe dispozitive electronice.

În baza probatoriului administrat, față de directorul Căminului Spital Sibiu a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat instanței competente cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Știre inițială:

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, măsura reținerii a fost dispusă miercuri, în 29 iulie 2026, iar procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pe 30 iulie pentru patru infracțiuni de corupție, dintre care trei în formă continuată.

Anchetatorii susțin că, în perioada mai–iulie 2026, inculpatul ar fi primit în mod repetat sume de bani cu titlu de mită pentru urgentarea sau facilitarea internării unor persoane în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Sibiu – Căminul Spital Sibiu.

Cum încasa mita

Conform procurorilor, banii erau disimulați sub forma unor „donații” lunare, transferate de aparținătorii beneficiarilor într-un cont bancar al unei asociații non-profit din județul Sibiu. Contul ar fi fost controlat în totalitate de suspect, care ar fi folosit ulterior fondurile pentru cheltuieli în interes personal.

Inculpatul urmează să fie audiat la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, iar procurorul de caz va decide dacă se impune luarea unei alte măsuri preventive. În anchetă au fost implicați procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, al Brigăzii Operațiuni Speciale Alba Iulia și al Serviciului Operațiuni Speciale Sibiu.

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