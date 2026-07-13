Crimă cu sânge rece la Sibiu: autorul a ars trupul victimei până s-a făcut scrum

Potrivit procurorului Cristiana Tegbo, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, transmite, luni, că fapta înfiorătoare a avut loc în 8 iulie.

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus, duminică, 12 iulie, urmărirea penală şi reținerea persoanei suspectate de omor şi profanare de cadavre.

„În fapt s-a reținut că în seara zilei de 8.07.2026, autorul în vârstă de 48 de ani, aflându-se împreună cu victima în vârstă de 60 de ani, în satul Gura Râului din județul Sibiu, a lovit-o de mai multe ori pe victimă cu un corp tăietor despicător (secure/topor) în zona capului şi în zona cervicală, provocând decesul acesteia, iar apoi a ars victima până la carbonizarea ei cvasicompletă”, transmite procurorul Tegbo.

Pe parcursul cercetărilor penale procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Investigații Criminale și al medicilor legiști din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Sibiu.