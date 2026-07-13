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Vreme severă în București. Averse abundente și descărcări electrice, prognozate de ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă luni, 13 iulie, în intervalul 13:00-20:00, perioadă în care Capitala se va afla sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.
Vreme severă în București. Averse abundente și descărcări electrice, prognozate de ANM
Sursa foto: Pexels - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
13 iul. 2026, 10:25, Social
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Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10…20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 50…70 km/h). De asemenea, meteorologii anunță condiții de grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 28 de grade.

În intervalul 13 iulie, ora 13 – 13 iulie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

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