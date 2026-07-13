Fotbal: loviturile repetate cu capul în fotbal ar putea afecta creierul. Foștii jucători prezintă semne neurologice încă din jurul vârstei de 40 de ani

Cercetătorii avertizează însă că rezultatele sunt preliminare și nu demonizează practicarea sportului, ci subliniază importanța măsurilor de protecție pentru sănătatea creierului, scrie CNN.

Modificări observate la foști fotbaliști profesioniști

Studiul, realizat de cercetători de la Imperial College London și UK Dementia Research Institute, a analizat 142 de foști fotbaliști profesioniști, cu vârste cuprinse între 30 și 60 de ani, comparându-i cu persoane care nu au practicat sporturi de contact. Participanții au completat chestionare, au fost evaluați clinic și au efectuat investigații imagistice ale creierului.

Deși testele cognitive nu au evidențiat diferențe semnificative în ceea ce privește memoria sau atenția, scanările cerebrale au arătat un volum mai redus de substanță cenușie în zone implicate în memorie, luarea deciziilor, atenție și reglarea emoțiilor. În plus, foștii jucători au raportat mai frecvent simptome precum anxietate, depresie și dificultăți de concentrare sau de luare a deciziilor.

Nu doar comoțiile cerebrale reprezintă problema

Specialiștii spun că riscul nu este legat exclusiv de comoțiile cerebrale severe. „Îngrijorarea principală este reprezentată de miile de lovituri repetate la cap acumulate de-a lungul unei cariere”, explică neurologii implicați în cercetare. În fotbal, acestea pot proveni atât din ciocnirile dintre jucători, cât și din lovirea repetată a mingii cu capul. Rezultatele sunt similare cu cele observate în studiile privind fotbalul american, unde expunerea repetată la traumatisme craniene a fost asociată cu un risc mai mare de tulburări neurologice și psihice.

Cercetătorii cer prudență în interpretarea rezultatelor

Autorii studiului subliniază că nu se poate afirma încă faptul că modificările observate sunt cauzate exclusiv de practicarea fotbalului. Cercetarea va continua prin monitorizarea participanților pe termen lung și extinderea numărului de voluntari. „Studierea sportivilor înainte de vârsta la care apare de regulă demența ne poate ajuta să înțelegem mai bine evoluția acestor modificări”, au explicat cercetătorii.

Ce înseamnă studiul pentru copiii care joacă fotbal

Experții atrag atenția că rezultatele nu pot fi extrapolate automat la copiii sau amatorii care practică fotbal. Totuși, datele existente susțin adoptarea unor măsuri preventive pentru reducerea numărului de lovituri la cap. Federația Americană de Fotbal a interzis încă din 2016 lovirea mingii cu capul pentru copiii sub 10 ani și a limitat antrenamentele dedicate acestei tehnici pentru sportivii între 11 și 13 ani. Specialiștii insistă că beneficiile activității fizice rămân mult mai mari decât riscurile și că obiectivul este practicarea sportului în condiții cât mai sigure. Ei recomandă ca foștii sportivi care observă simptome precum anxietate, depresie sau probleme de memorie și concentrare să consulte un medic, deoarece multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate dacă sunt depistate la timp.