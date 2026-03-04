Prima pagină » Sport » Federația Română de Baschet lansează un program de sprijin pentru sportivii aflați la final de carieră

Federația Română de Baschet lansează un program de sprijin pentru sportivii aflați la final de carieră

Federația Română de Baschet (FRB) a anunțat miercuri lansarea unui demers dedicat sportivilor aflați la final de carieră competițională, cu scopul de a identifica nevoile reale de formare profesională și de a dezvolta programe de calificare, recalificare și reconversie profesională.
Federația Română de Baschet lansează un program de sprijin pentru sportivii aflați la final de carieră
sursă foto: Federația Română de Baschet
Petre Apostol
04 mart. 2026, 16:04, Sport

„Tranziția de la sportul de performanță către o nouă etapă profesională poate fi o provocare. Prin această inițiativă, Federația își propune să fie alături de foștii sau actualii sportivi aflați la final de drum competițional, sprijinindu-i în identificarea oportunităților de dezvoltare profesională, fie în domeniul sportiv, fie într-un domeniu complet nou”, se arată în comunicatul Federației Române de Baschet.

Reprezentanții Federației subliniază că experiența acumulată în sport – „disciplina, munca în echipă, leadershipul și capacitatea de a performa sub presiune” – constituie competențe valoroase și în afara terenului de joc. Proiectul urmărește transformarea acestor abilități într-o bază solidă pentru o nouă carieră.

Pentru a construi programe adaptate realităților sportivilor, FRB invită baschetbaliștii și baschetbalistele aflați la final de carieră, sportivii care iau în calcul retragerea, precum și foștii jucători interesați de reconversie profesională să completeze un chestionar de identificare a nevoilor de formare, publicat pe site-ul forului național.

Termenul-limită pentru completarea chestionarului este 8 martie.

„Prin acest demers, Federația Română de Baschet își reafirmă angajamentul de a investi în oameni, dincolo de terenul de joc, sprijinind sportivii și după finalul carierei competiționale”, mai precizează reprezentanții FRB.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
Libertatea
Ți-a ieșit supa prea lichidă? Trucurile bucătarilor pentru a remedia imediat acest lucru. Ce să adaugi în ea
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor