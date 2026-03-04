Federația Română de Baschet lansează un program de sprijin pentru sportivii aflați la final de carieră

„Tranziția de la sportul de performanță către o nouă etapă profesională poate fi o provocare. Prin această inițiativă, Federația își propune să fie alături de foștii sau actualii sportivi aflați la final de drum competițional, sprijinindu-i în identificarea oportunităților de dezvoltare profesională, fie în domeniul sportiv, fie într-un domeniu complet nou”, se arată în comunicatul Federației Române de Baschet.

Reprezentanții Federației subliniază că experiența acumulată în sport – „disciplina, munca în echipă, leadershipul și capacitatea de a performa sub presiune” – constituie competențe valoroase și în afara terenului de joc. Proiectul urmărește transformarea acestor abilități într-o bază solidă pentru o nouă carieră.

Pentru a construi programe adaptate realităților sportivilor, FRB invită baschetbaliștii și baschetbalistele aflați la final de carieră, sportivii care iau în calcul retragerea, precum și foștii jucători interesați de reconversie profesională să completeze un chestionar de identificare a nevoilor de formare, publicat pe site-ul forului național.

Termenul-limită pentru completarea chestionarului este 8 martie.

„Prin acest demers, Federația Română de Baschet își reafirmă angajamentul de a investi în oameni, dincolo de terenul de joc, sprijinind sportivii și după finalul carierei competiționale”, mai precizează reprezentanții FRB.