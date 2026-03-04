Programul sportivilor români la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano Cortina 2026

România va fi reprezentată în para snowboard de Mihăiță Papară, aflat la a treia participare consecutivă la Jocurile Paralimpice, după PyeongChang 2018 și Beijing 2022.

Sportivul concurează în clasa SB-LL1, destinată sportivilor cu afectări semnificative ale membrelor inferioare.

Programul lui Mihăiță Papară:

7 martie, ora 12:42 – Snowboard Cross (calificări)

8 martie – Snowboard Cross: optimi de finală, ora 12:00; sferturi de finală, 12:33; semifinale, 13:20; finala pentru bronz, 13:41; marea finală, 13:44.

14 martie – Banked Slalom: manșa 1, ora 11:44; manșa 2, ora 13:34.

Papară a acumulat experiență internațională de peste un deceniu, cu multiple podiumuri în Cupa Mondială, Cupa Europeană și clasări constante în Top 10 internațional.

România va fi reprezentată și în concursul de para schi alpin, de Andrei-Sorin Popa.

Sportivul român concurează în clasa LW9-2, categoria standing, ce include sportivi cu afectări combinate ale membrelor superioare și inferioare.

Programul lui Andrei-Sorin Popa:

15 martie – Slalom masculin (Standing):

Manșa 1 – 09:00

Manșa 2 – 13:00

Proba de slalom presupune două manșe pe trasee diferite cu 50–70 de porți. Clasamentul final se stabilește prin cumularea timpilor, ajustați cu factorul clasei. Stabilitatea, precizia și controlul în viraje sunt decisive pentru obținerea unui rezultat bun.

Delegația României este condusă de Eva Tófalvi – coordonatoare a departamentului de sporturi de iarnă din cadrul Comitetului Național Paralimpic.