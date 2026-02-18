Prima pagină » Sport » România, reprezentată la schi alpin și schi fond în a 12-a zi la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

România este reprezentată în concursurile de schi alpin și de schi fond, miercuri, în cea de-a 12-a zi de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.
Petre Apostol
18 feb. 2026, 10:08, Sport

Prima care va intra miercuri în competiție la Jocurile Olimpice Milano Cortina este Sofia Moldovan.

Sportiva de 17 ani participă în proba de slalom, la schi alpin.

Sofia Moldovan a mai concurat în proba de slalom uriaș, duminică. Sportiva din Cluj-Napoca s-a clasat atunci pe locul 46.

Sofia Moldovan are numărul de start 62, din 95 de sportive înscrise.

Prima manșă a probei de slalom este programată de la ora 11:00. Manșa finală urmează să înceapă de la ora 14:30.

România mai este reprezentată miercuri în concursul de echipe la schi fond, stilul liber.

Pentru România concurează Paul Pepene și Gabriel Cojocaru.

Faza preliminară este programată de la ora 11:15. Echipa României are numărul 20 de concurs, din 27 de echipe înscrise.

Primele 15 echipe clasate se vor califica în faza finală, programată de la ora 13:15.

De menționat că miercuri, de la ora 11:00, sunt programate și primele antrenamente oficiale la bob 4 persoane.

Echipajul României este condus de Mihai Tentea, cel care a realizat, marți seară, cea mai bună performanță a României la Jocurile Olimpice de la ediția 1992 încoace.

Tentea și George Iordache au adus echipajul României de bob 2 persoane pe locul 5.

