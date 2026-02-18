România, reprezentată la schi alpin și schi fond în a 12-a zi la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Prima care va intra miercuri în competiție la Jocurile Olimpice Milano Cortina este Sofia Moldovan.

Sportiva de 17 ani participă în proba de slalom, la schi alpin.

Sofia Moldovan a mai concurat în proba de slalom uriaș, duminică. Sportiva din Cluj-Napoca s-a clasat atunci pe locul 46.

Sofia Moldovan are numărul de start 62, din 95 de sportive înscrise.

Prima manșă a probei de slalom este programată de la ora 11:00. Manșa finală urmează să înceapă de la ora 14:30.

România mai este reprezentată miercuri în concursul de echipe la schi fond, stilul liber.

Pentru România concurează Paul Pepene și Gabriel Cojocaru.

Faza preliminară este programată de la ora 11:15. Echipa României are numărul 20 de concurs, din 27 de echipe înscrise.

Primele 15 echipe clasate se vor califica în faza finală, programată de la ora 13:15.

De menționat că miercuri, de la ora 11:00, sunt programate și primele antrenamente oficiale la bob 4 persoane.

Echipajul României este condus de Mihai Tentea, cel care a realizat, marți seară, cea mai bună performanță a României la Jocurile Olimpice de la ediția 1992 încoace.

Tentea și George Iordache au adus echipajul României de bob 2 persoane pe locul 5.