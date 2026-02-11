Franjo von Allmen intră în istorie la Milano Cortina 2026. Trei medalii de aur pentru un sportiv la schi alpin după 58 de ani

Cu victoria sa la Super-G, Franjo von Allmen devine al treilea atlet din istorie care reușește această performanță.

Primii doi sportivi cu trei medalii de aur la schi alpin au fost Toni Sailer (Austria, 1956) și Jean-Claude Killy (Franța, Grenoble 1968), într-o epocă în care competiția de Super-G nu exista.

Elvețianul a încheiat concursul de miercuri în 1:25,32 minute. Și-a adjudecat medalia de aur cu un avans de 0,13 secunde față de americanul Ryan Cochran-Siegle, medaliat cu argint. Americanul a repetat, astfel, performanța de la Beijing 2022.

Podiumul a fost completat de liderul Cupei Mondiale de schi alpin, elvețianul Marco Odermatt. Acesta a încheiat cu timpul de 1:25,60 (+0,28 secunde), câștigând medalia de bronz.

Franjo von Allmen și-a confirmat astfel dominația în probele de viteză.

Elvețianul a câștigat aurul la Milano Cortina și la coborâre. Cealaltă medalie de aur a fost obținută în proba pe echipe combinată, alături de Tanguy Nef.