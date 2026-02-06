Programul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026: Când concurează sportivii români

România are o singură medalie în palmares la Jocurile Olimpice de iarnă, de bronz. A fost obținută de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, la bob, la ediția din 1968, de la Grenoble (Franța).
La ediția precedentă a Jocurilor Olimpice de iarnă, din Beijing (China), România a obținut un singur Top 10. Echipa de ștafetă din concursul de sanie s-a clasat pe locul 9. Echipa a fost alcătuită din Raluca Strămăturaru, Valentin Crețu, Marian Gîtlan și Darius Șerban, toți prezenți și anul acesta în echipa olimpică.
În premieră, la Milano-Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere. Una principală, la Milano, și trei secundare, la Cortina, Livigno și Predrazzo.
România a desemnat șapte purtători de drapel astfel: Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano; Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno; Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo; Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina.
Biatlon
Anastasia Tolmacheva
George Buta
George Colțea
Raul Flore
Dmitrii Shamaev
Antrenori:
Gheorghe Stoian – antrenor principal masculin
Sorin Gîrbacea – antrenor secund masculin
Cristian Moșoiu- antrenor secund masculin
Vasile Gheorghe – antrenor principal feminin
Oficial echipă: Puiu Gaspar, președinte FR Schi și Biatlon
Program
Duminică, 8 februarie
15:05 Ștafetă mixtă 4×6 km – FINALĂ
Marți, 10 februarie
14:30 20 km individual masculin – FINALĂ
Miercuri, 11 februarie
15:15 15 km individual feminin – FINALĂ
Vineri, 13 februarie
15:00 10 km sprint masculin – FINALĂ
Sâmbătă, 14 februarie
15:00 7,5 km sprint feminin – FINALĂ
Duminică, 15 februarie
12:15 12,5 km urmărire masculin – FINALĂ
15:45 10 km urmărire feminin – FINALĂ
Marți, 17 februarie
15:30 Ștafetă 4×7,5 km masculin – FINALĂ
Miercuri, 18 februarie
15:45 Ștafetă 4×6 km feminin – FINALĂ
Vineri, 20 februarie
15:15 15 km mass start masculin – FINALĂ
Sâmbătă, 21 februarie
15:15 12,5 km mass start feminin – FINALĂ
Bob
Constantin Dinescu
George Iordache
Mihai Păcioianu
Mihai Tentea
Rezervă – Andrei Nica
Antrenori:
Iulian Păcioianu – antrenor principal
Dorin Grigore – antrenor secund
Oficial echipă: Sorina Țicu, președinte FR Bob și Sanie
Program
Joi, 12 februarie
13:50 Bob 2 persoane masculin – Manșa 1 (antrenament)
Vineri, 13 februarie
10:00 Bob 2 persoane masculin – Manșa 2 (antrenament)
Sâmbătă, 14 februarie
13:30 Bob 2 persoane masculin – Manșa 3 (antrenament)
Luni, 16 februarie
11:00 Bob 2 persoane masculin – Manșa 1
12:57 Bob 2 persoane masculin – Manșa 2
Marți, 17 februarie
20:00 Bob 2 persoane masculin – Manșa 3
22:03 Bob 2 persoane masculin – Manșa 4 – FINAL
Miercuri, 18 februarie
11:00 Bob 4 persoane masculin – Manșa 1 (antrenament)
Joi, 19 februarie
11:00 Bob 4 persoane masculin – Manșa 2 (antrenament)
Vineri, 20 februarie
11:00 Bob 4 persoane masculin – Manșa 3 (antrenament)
Sâmbătă, 21 februarie
11:00 Bob 4 persoane masculin – Manșa 1
12:57 Bob 4 persoane masculin – Manșa 2
Duminică, 22 februarie
11:00 Bob 4 persoane masculin – Manșa 3
13:12 Bob 4 persoane masculin – Manșa 4 – FINAL
Patinaj artistic
Julia Sauter
Antrenor:
Roxana Hartmann Luca
Program
Vineri, 6 februarie
10:55 Dans – program ritmat
12:35 Perechi – program scurt
14:35 Individual feminin – program scurt
Sâmbătă, 7 februarie
20:45 Individual masculin – program scurt
23:05 Dans – program liber
Duminică, 8 februarie
20:30 Perechi – program liber
21:45 Individual feminin – program liber
22:55 Individual masculin – program liber – FINALĂ
Luni, 9 februarie
20:20 Dans – program ritmat
Marți, 10 februarie
19:30 Individual masculin – program scurt
Miercuri, 11 februarie
20:30 Dans – program liber – FINALĂ
Vineri, 13 februarie
20:00 Individual masculin – program liber – FINALĂ
Duminică, 15 februarie
20:45 Perechi – program scurt
Luni, 16 februarie
21:00 Perechi – program liber – FINALĂ
Marți, 17 februarie
19:45 Individual feminin – program scurt
Joi, 19 februarie
20:00 Individual feminin – program liber – FINALĂ
Sanie
Corina Buzățoiu
Carmen Manolescu
Raluca Strămăturaru
Valentin Crețu – Eduard Crăciun
Marian Gîtlan – Darius Șerban
Antrenori:
Alexandru Comșa – antrenor principal
Radu Eugen – antrenor secund
Program
Sâmbătă, 7 februarie
18:00 Masculin – Manșa 1
19:32 Masculin – Manșa 2
Duminică, 8 februarie
18:00 Masculin – Manșa 3
19:31 Masculin – Manșa 4 – FINAL
Luni, 9 februarie
18:00 Feminin – Manșa 1
19:35 Feminin – Manșa 2
Marți, 10 februarie
18:00 Feminin – Manșa 3
19:34 Feminin – Manșa 4 – FINAL
Miercuri, 11 februarie
18:00 Dublu feminin – Manșa 1
18:51 Dublu masculin – Manșa 1
19:53 Dublu feminin – Manșa 2 – FINAL
20:44 Dublu masculin – Manșa 2 – FINAL
Joi, 12 februarie
19:30 Ștafetă echipe – FINALĂ
Schi alpin
Sofia Moldovan
Alexandru Ștefănescu
Antrenori:
Andrei Burchiu – antrenor principal masculin
Luigi Rossi- antrenor principal feminin
Program
Sâmbătă, 14 februarie
11:00 Slalom uriaș masculin – Manșa 1
14:30 Manșa 2 – FINALĂ
Duminică, 15 februarie
11:00 Slalom uriaș feminin – Manșa 1
14:30 Manșa 2 – FINALĂ
Luni, 16 februarie
11:00 Slalom masculin – Manșa 1
14:30 Manșa 2 – FINALĂ
Miercuri, 18 februarie
11:00 Slalom feminin – Manșa 1
14:30 Manșa 2 – FINALĂ
Schi sărituri
Delia Folea
Daniela Toth
Daniel Cacina
Mihnea Spulber
Antrenori:
Florin Spulber – antrenor principal
Adrian Comănescu – antrenor secund
Program
Sâmbătă, 7 februarie
18:45 Trambulină normală, individual feminin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
19:45 Trambulină normală, individual feminin – Runda 1
20:57 Trambulină normală, individual feminin – Runda FINALĂ
Duminică, 8 februarie
17:30 Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial
20:00 Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial
Luni, 9 februarie
19:00 Trambulină normală, individual masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
20:00 Trambulină normală, individual masculin – Runda 1
21:12 Trambulină normală, individual masculin – Runda FINALĂ
Marți, 10 februarie
18:30 Echipe mixte – Runda de probă
19:45 Echipe mixte – Runda 1
21:00 Echipe mixte – Runda FINALĂ
Sâmbătă, 14 februarie
18:30 Trambulină mare, individual masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
19:45 Trambulină mare, individual masculin – Runda 1
20:57 Trambulină mare, individual masculin – Runda FINALĂ
Duminică, 15 februarie
18:30 Trambulină mare, individual feminin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
19:45 Trambulină mare, individual feminin – Runda 1
20:57 Trambulină mare, individual feminin – Runda FINALĂ
Luni, 16 februarie
19:00 Super echipe masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
20:00 Super echipe masculin – Runda 1
20:43 Super echipe masculin – Runda 2
21:20 Super echipe masculin – Runda FINALĂ
Schi fond
Delia Reit
Gabriel Cojocaru
Paul Pepene
Antrenori:
Ioan Lungociu – antrenor principal
Ioan Poponeci – antrenor secund
Program
Sâmbătă, 7 februarie
14:00 Skiatlon feminin – FINALĂ
Duminică, 8 februarie
13:30 Skiatlon masculin – FINALĂ
Marți, 10 februarie
10:15 Sprint feminin – calificări
10:55 Sprint masculin – calificări
12:45 Feminin – sferturi
13:15 Masculin – sferturi
13:45 Feminin – semifinale
13:57 Masculin – semifinale
14:13 Feminin – FINALĂ
14:25 Masculin – FINALĂ
Joi, 12 februarie
14:00 10 km liber feminin – FINALĂ
Vineri, 13 februarie
12:45 10 km liber masculin – FINALĂ
Sâmbătă, 14 februarie
13:00 Ștafetă feminin – FINALĂ
Duminică, 15 februarie
13:00 Ștafetă masculin – FINALĂ
Miercuri, 18 februarie
10:45 Sprint echipe feminin – calificări
11:15 Sprint echipe masculin – calificări
12:45 Feminin – FINALĂ
13:15 Masculin – FINALĂ
Sâmbătă, 21 februarie
12:00 50 km masculin – FINALĂ
Duminică, 22 februarie
11:00 50 km feminin – FINALĂ
Snowboard
Henrietta Bartalis
Kata Mandel
Antrenori:
Kinda Geza – antrenor principal
Zoltan Reisz – antrenor secund
Program
Vineri, 13 februarie
11:00 Manșa 1
11:55 Manșa 2
14:30 Optimi
15:03 Sferturi
15:24 Semifinale
15:41 Finala mică
15:46 Finala mare