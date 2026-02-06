Programul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026: Când concurează sportivii români

România are o singură medalie în palmares la Jocurile Olimpice de iarnă, de bronz. A fost obținută de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, la bob, la ediția din 1968, de la Grenoble (Franța).

La ediția precedentă a Jocurilor Olimpice de iarnă, din Beijing (China), România a obținut un singur Top 10. Echipa de ștafetă din concursul de sanie s-a clasat pe locul 9. Echipa a fost alcătuită din Raluca Strămăturaru, Valentin Crețu, Marian Gîtlan și Darius Șerban, toți prezenți și anul acesta în echipa olimpică.

În premieră, la Milano-Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere. Una principală, la Milano, și trei secundare, la Cortina, Livigno și Predrazzo.

România a desemnat șapte purtători de drapel astfel: Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano; Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno; Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo; Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina.

Componența echipei olimpice a României și programul la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026:

Biatlon

Anastasia Tolmacheva

George Buta

George Colțea

Raul Flore

Dmitrii Shamaev

Antrenori:

Gheorghe Stoian – antrenor principal masculin

Sorin Gîrbacea – antrenor secund masculin

Cristian Moșoiu- antrenor secund masculin

Vasile Gheorghe – antrenor principal feminin

Oficial echipă: Puiu Gaspar, președinte FR Schi și Biatlon

Program

Duminică, 8 februarie

15:05 Ștafetă mixtă 4×6 km – FINALĂ

Marți, 10 februarie

14:30 20 km individual masculin – FINALĂ

Miercuri, 11 februarie

15:15 15 km individual feminin – FINALĂ

Vineri, 13 februarie

15:00 10 km sprint masculin – FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

15:00 7,5 km sprint feminin – FINALĂ

Duminică, 15 februarie

12:15 12,5 km urmărire masculin – FINALĂ

15:45 10 km urmărire feminin – FINALĂ

Marți, 17 februarie

15:30 Ștafetă 4×7,5 km masculin – FINALĂ

Miercuri, 18 februarie

15:45 Ștafetă 4×6 km feminin – FINALĂ

Vineri, 20 februarie

15:15 15 km mass start masculin – FINALĂ

Sâmbătă, 21 februarie

15:15 12,5 km mass start feminin – FINALĂ

Bob

Constantin Dinescu

George Iordache

Mihai Păcioianu

Mihai Tentea

Rezervă – Andrei Nica

Antrenori:

Iulian Păcioianu – antrenor principal

Dorin Grigore – antrenor secund

Oficial echipă: Sorina Țicu, președinte FR Bob și Sanie

Program

Joi, 12 februarie

13:50 Bob 2 persoane masculin – Manșa 1 (antrenament)

Vineri, 13 februarie

10:00 Bob 2 persoane masculin – Manșa 2 (antrenament)

Sâmbătă, 14 februarie

13:30 Bob 2 persoane masculin – Manșa 3 (antrenament)

Luni, 16 februarie

11:00 Bob 2 persoane masculin – Manșa 1

12:57 Bob 2 persoane masculin – Manșa 2

Marți, 17 februarie

20:00 Bob 2 persoane masculin – Manșa 3

22:03 Bob 2 persoane masculin – Manșa 4 – FINAL

Miercuri, 18 februarie

11:00 Bob 4 persoane masculin – Manșa 1 (antrenament)

Joi, 19 februarie

11:00 Bob 4 persoane masculin – Manșa 2 (antrenament)

Vineri, 20 februarie

11:00 Bob 4 persoane masculin – Manșa 3 (antrenament)

Sâmbătă, 21 februarie

11:00 Bob 4 persoane masculin – Manșa 1

12:57 Bob 4 persoane masculin – Manșa 2

Duminică, 22 februarie

11:00 Bob 4 persoane masculin – Manșa 3

13:12 Bob 4 persoane masculin – Manșa 4 – FINAL

Patinaj artistic

Julia Sauter

Antrenor:

Roxana Hartmann Luca

Program

Vineri, 6 februarie

10:55 Dans – program ritmat

12:35 Perechi – program scurt

14:35 Individual feminin – program scurt

Sâmbătă, 7 februarie

20:45 Individual masculin – program scurt

23:05 Dans – program liber

Duminică, 8 februarie

20:30 Perechi – program liber

21:45 Individual feminin – program liber

22:55 Individual masculin – program liber – FINALĂ

Luni, 9 februarie

20:20 Dans – program ritmat

Marți, 10 februarie

19:30 Individual masculin – program scurt

Miercuri, 11 februarie

20:30 Dans – program liber – FINALĂ

Vineri, 13 februarie

20:00 Individual masculin – program liber – FINALĂ

Duminică, 15 februarie

20:45 Perechi – program scurt

Luni, 16 februarie

21:00 Perechi – program liber – FINALĂ

Marți, 17 februarie

19:45 Individual feminin – program scurt

Joi, 19 februarie

20:00 Individual feminin – program liber – FINALĂ

Sanie

Corina Buzățoiu

Carmen Manolescu

Raluca Strămăturaru

Valentin Crețu – Eduard Crăciun

Marian Gîtlan – Darius Șerban

Antrenori:

Alexandru Comșa – antrenor principal

Radu Eugen – antrenor secund

Program

Sâmbătă, 7 februarie

18:00 Masculin – Manșa 1

19:32 Masculin – Manșa 2

Duminică, 8 februarie

18:00 Masculin – Manșa 3

19:31 Masculin – Manșa 4 – FINAL

Luni, 9 februarie

18:00 Feminin – Manșa 1

19:35 Feminin – Manșa 2

Marți, 10 februarie

18:00 Feminin – Manșa 3

19:34 Feminin – Manșa 4 – FINAL

Miercuri, 11 februarie

18:00 Dublu feminin – Manșa 1

18:51 Dublu masculin – Manșa 1

19:53 Dublu feminin – Manșa 2 – FINAL

20:44 Dublu masculin – Manșa 2 – FINAL

Joi, 12 februarie

19:30 Ștafetă echipe – FINALĂ

Schi alpin

Sofia Moldovan

Alexandru Ștefănescu

Antrenori:

Andrei Burchiu – antrenor principal masculin

Luigi Rossi- antrenor principal feminin

Program

Sâmbătă, 14 februarie

11:00 Slalom uriaș masculin – Manșa 1

14:30 Manșa 2 – FINALĂ

Duminică, 15 februarie

11:00 Slalom uriaș feminin – Manșa 1

14:30 Manșa 2 – FINALĂ

Luni, 16 februarie

11:00 Slalom masculin – Manșa 1

14:30 Manșa 2 – FINALĂ

Miercuri, 18 februarie

11:00 Slalom feminin – Manșa 1

14:30 Manșa 2 – FINALĂ

Schi sărituri

Delia Folea

Daniela Toth

Daniel Cacina

Mihnea Spulber

Antrenori:

Florin Spulber – antrenor principal

Adrian Comănescu – antrenor secund

Program

Sâmbătă, 7 februarie

18:45 Trambulină normală, individual feminin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 Trambulină normală, individual feminin – Runda 1

20:57 Trambulină normală, individual feminin – Runda FINALĂ

Duminică, 8 februarie

17:30 Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial

20:00 Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial

Luni, 9 februarie

19:00 Trambulină normală, individual masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

20:00 Trambulină normală, individual masculin – Runda 1

21:12 Trambulină normală, individual masculin – Runda FINALĂ

Marți, 10 februarie

18:30 Echipe mixte – Runda de probă

19:45 Echipe mixte – Runda 1

21:00 Echipe mixte – Runda FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

18:30 Trambulină mare, individual masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 Trambulină mare, individual masculin – Runda 1

20:57 Trambulină mare, individual masculin – Runda FINALĂ

Duminică, 15 februarie

18:30 Trambulină mare, individual feminin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 Trambulină mare, individual feminin – Runda 1

20:57 Trambulină mare, individual feminin – Runda FINALĂ

Luni, 16 februarie

19:00 Super echipe masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

20:00 Super echipe masculin – Runda 1

20:43 Super echipe masculin – Runda 2

21:20 Super echipe masculin – Runda FINALĂ

Schi fond

Delia Reit

Gabriel Cojocaru

Paul Pepene

Antrenori:

Ioan Lungociu – antrenor principal

Ioan Poponeci – antrenor secund

Program

Sâmbătă, 7 februarie

14:00 Skiatlon feminin – FINALĂ

Duminică, 8 februarie

13:30 Skiatlon masculin – FINALĂ

Marți, 10 februarie

10:15 Sprint feminin – calificări

10:55 Sprint masculin – calificări

12:45 Feminin – sferturi

13:15 Masculin – sferturi

13:45 Feminin – semifinale

13:57 Masculin – semifinale

14:13 Feminin – FINALĂ

14:25 Masculin – FINALĂ

Joi, 12 februarie

14:00 10 km liber feminin – FINALĂ

Vineri, 13 februarie

12:45 10 km liber masculin – FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

13:00 Ștafetă feminin – FINALĂ

Duminică, 15 februarie

13:00 Ștafetă masculin – FINALĂ

Miercuri, 18 februarie

10:45 Sprint echipe feminin – calificări

11:15 Sprint echipe masculin – calificări

12:45 Feminin – FINALĂ

13:15 Masculin – FINALĂ

Sâmbătă, 21 februarie

12:00 50 km masculin – FINALĂ

Duminică, 22 februarie

11:00 50 km feminin – FINALĂ

Snowboard

Henrietta Bartalis

Kata Mandel

Antrenori:

Kinda Geza – antrenor principal

Zoltan Reisz – antrenor secund

Program

Vineri, 13 februarie

11:00 Manșa 1

11:55 Manșa 2

14:30 Optimi

15:03 Sferturi

15:24 Semifinale

15:41 Finala mică

15:46 Finala mare