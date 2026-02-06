Prima pagină » Sport » Sporting învinge AFS și avansează în semifinale în Cupa Portugaliei. Baroan, împrumutat de AFS de la Rapid, iese pe targă, la debut

Sporting Lisabona a învins pe AFS, scor 3–2, după prelungiri, vineri, în sferturile de finală ale Cupei Portugaliei, asigurându-și prezența în semifinale. Antoine Baroan, împrumutat de AFS de la Rapid București, a debutat la noua echipă, dar a ieșit de pe teren pe targă, în urma unei accidentări.
Sporting învinge AFS și avansează în semifinale în Cupa Portugaliei. Baroan, împrumutat de AFS de la Rapid, iese pe targă, la debut
sursă foto: Sporting Lisabona
Petre Apostol
06 feb. 2026, 02:12, Sport

Golurile din timpul regulamentar pentru Sporting au fost marcate de Luís Guilherme (29’) și Paulo Vítor Leal Sousa Lima (49’).

AFS a redus diferența prin Pedro Lima (63’) și a egalat în minutul 90+2 prin Nenê, trimițând meciul în prelungiri.

Francezul Antoine Boroan, împrumutat de la Rapid București, și-a făcut debutul la AFS. Baroan a intrat în minutul 56. Atacantul a fost, însă, protagonistul unei accidentări grave în prelungirile celor 90 de minute regulamentare de joc.

Baroan a fost transportat de pe teren pe targă după un duel cu Luis Suárez (Sporting).

În minutul 117 din prelungiri, Geny Catamo a marcat după o pasă decisivă de la Souleymane Faye, stabilind scorul final și asigurând calificarea Sportingului în semifinale.

Sporting va întâlni în semifinale pe FC Porto.

