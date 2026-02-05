Atlético de Madrid surclasează pe Betis și se califică în semifinalele Cupei Regelui

November 23, 2025, Getafe, Madrid, Spain: Antoine Griezmann of Atletico de Madrid kicks the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Atletico de Madrid at Coliseum de Getafe stadium on November 23, 2025, in Getafe, Spain. (Credit Image: © Dennis Agyeman/AFP7 via ZUMA Press Wire)

Echipa madrilenă a controlat jocul încă din primele minute, deschizând scorul prin David Hancko, care a transformat un corner executat de Koke.

În continuare, Giuliano, Ademola Lookman, Antoine Griezmann și Thiago Almada au punctat pentru Atlético.

Lookman s-a aflat la debutul la noua sa echipă, după transferul de la Atalanta.

Antrenorul echipei Betis, Manuel Pellegrini, a recunoscut superioritatea adversarilor.

„Înfrângere dureroasă. Au fost superiori. Meciul a fost echilibrat până când au deschis scorul. Apoi, au venit de patru ori și ne-au marcat trei goluri. Am avut un joc defensiv foarte slab. Și ofensiv, ocaziile pe care le-am avut pentru a reduce diferența nu le-am fructificat și meciul ne-a scăpat”, a spus el, la final, potrivit Marca.

Întrebat dacă l-a surprins stilul lui Atlético, Pellegrini a răspuns: „Nu m-a surprins Atlético. Are un lot foarte bun. În acest sezon, cele trei echipe mari ne-au marcat cinci goluri și sunt lucruri pe care trebuie să le analizăm”.

De partea cealaltă, Antoine Griezmann, de la Atlético, a lăudat performanța echipei.

„A fost un meci foarte bun și datorită terenului, care este cel mai bun din Spania. Al nostru nu ajută prea mult și se complică când vrem să jucăm, pentru că suntem o echipă care încearcă să joace. Ne-am mișcat mult fără minge pentru a oferi soluții celui care o are. Asta face jocul mai fluid”, a spus atacantul francez.

O veste tristă pentru Atlético a fost accidentarea lui Barrios, care a fost înlocuit în prima parte a jocului.

În semifinalele Cupei Regelui s-au mai calificat Barcelona, Real Sociedad și Athletic Bilbao.