Atlético de Madrid, calificare în sferturile Cupei Regelui grație golului lui Griezmann

November 23, 2025, Getafe, Madrid, Spain: Antoine Griezmann of Atletico de Madrid kicks the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Atletico de Madrid at Coliseum de Getafe stadium on November 23, 2025, in Getafe, Spain. (Credit Image: © Dennis Agyeman/AFP7 via ZUMA Press Wire)

Unicul gol al partidei a venit în minutul 73, în urma unei lovituri libere executate magistral de atacantul Atlético, Griezmann, care a plasat mingea în vinclul porții lui Germán, fără șanse pentru portar.

Atacantul francez a fost integralist și a avut un rol decisiv pe tot parcursul celor 90 de minute.

„Nu știam exact unde să dau mingea, dacă lângă portar sau peste el, așa că, în loc să lovesc puternic, am încercat să o plasez peste zid. A intrat, deci perfect”, a explicat Griezmann la finalul partidei.

Atacantul a subliniat importanța victoriei și ambițiile echipei.

„Vom face tot posibilul să luptăm în La Liga, Liga Campionilor și Cupa Regelui, pentru că acesta este scopul nostru. Trebuie să continuăm să muncim cum o facem, știm că drumul nu e ușor, dar avem echipa potrivită”, a mai spus atacantul echipei Atlético.

Într-un alt meci din Cupa Regelui, încheiat miercuri dimineață, cu răsturnări de scor, Athletic Club Bilbao a reușit să se califice în sferturile de finală după o victorie dramatică, în deplasare, împotriva divizionarei secunde Cultural Leonesa, scor 4-3, decisă în prelungiri, printr-un penalty transformat de Unai Gómez. Echipa gazdă a condus de trei ori în meci, însă formația bască a reușit să revină de fiecare dată.

Într-un alt duel al serii, încheiat tot miercuri dimineață, Real Sociedad a reușit să treacă de Osasuna după un meci tensionat pe stadionul Anoeta. Osasuna a început excelent, conducând cu 2-0 prin golurile lui Moncayola și autogolul lui Oyarzabal. Real a reușit însă să egaleze în prelungiri, grație golului lui Zubeldia, trimițând meciul la lovituri de departajare.

Portarul Marrero a fost eroul serii, apărand două penalty-uri decisive și permițând echipei sale să obțină calificarea, cu 4-3 la loviturile de departajare.