Prima pagină » Sport » Atlético de Madrid, calificare în sferturile Cupei Regelui grație golului lui Griezmann

Atlético de Madrid, calificare în sferturile Cupei Regelui grație golului lui Griezmann

Antoine Griezmann a fost eroul serii pentru Atlético de Madrid, marcând golul victoriei în meciul cu Deportivo de La Coruña, scor 1-0, marți noapte, în optimile Cupei Regelui și trimițând echipa în sferturile de finală.
Atlético de Madrid, calificare în sferturile Cupei Regelui grație golului lui Griezmann
November 23, 2025, Getafe, Madrid, Spain: Antoine Griezmann of Atletico de Madrid kicks the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Atletico de Madrid at Coliseum de Getafe stadium on November 23, 2025, in Getafe, Spain. (Credit Image: © Dennis Agyeman/AFP7 via ZUMA Press Wire)
Petre Apostol
14 ian. 2026, 01:16, Sport

Unicul gol al partidei a venit în minutul 73, în urma unei lovituri libere executate magistral de atacantul Atlético, Griezmann, care a plasat mingea în vinclul porții lui Germán, fără șanse pentru portar.

Atacantul francez a fost integralist și a avut un rol decisiv pe tot parcursul celor 90 de minute.

„Nu știam exact unde să dau mingea, dacă lângă portar sau peste el, așa că, în loc să lovesc puternic, am încercat să o plasez peste zid. A intrat, deci perfect”, a explicat Griezmann la finalul partidei.

Atacantul a subliniat importanța victoriei și ambițiile echipei.

„Vom face tot posibilul să luptăm în La Liga, Liga Campionilor și Cupa Regelui, pentru că acesta este scopul nostru. Trebuie să continuăm să muncim cum o facem, știm că drumul nu e ușor, dar avem echipa potrivită”, a mai spus atacantul echipei Atlético.

Într-un alt meci din Cupa Regelui, încheiat miercuri dimineață, cu răsturnări de scor, Athletic Club Bilbao a reușit să se califice în sferturile de finală după o victorie dramatică, în deplasare, împotriva divizionarei secunde Cultural Leonesa, scor 4-3, decisă în prelungiri, printr-un penalty transformat de Unai Gómez. Echipa gazdă a condus de trei ori în meci, însă formația bască a reușit să revină de fiecare dată.

Într-un alt duel al serii, încheiat tot miercuri dimineață, Real Sociedad a reușit să treacă de Osasuna după un meci tensionat pe stadionul Anoeta. Osasuna a început excelent, conducând cu 2-0 prin golurile lui Moncayola și autogolul lui Oyarzabal. Real a reușit însă să egaleze în prelungiri, grație golului lui Zubeldia, trimițând meciul la lovituri de departajare.

Portarul Marrero a fost eroul serii, apărand două penalty-uri decisive și permițând echipei sale să obțină calificarea, cu 4-3 la loviturile de departajare.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Val de frig extrem peste țara noastră. Temperaturile vor scădea drastic în weekend
Gandul
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Mister macabru într-o comună italiană, 14 morți în doar 10 zile. „Capelele funerare sunt pline”, anunță primarul
Libertatea
Alimente care îți „sufocă” organele. Cum se modifică inima, creierul sau oasele când mănânci chips-uri sau supă la plic
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor